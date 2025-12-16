Fastighetstekniker till Trianon
2025-12-16
Brinner du för service och trivs med att arbeta i en omväxlande roll? Har du tidigare erfarenhet från fastighetsbranschen och vill ingå i ett sammansvetsat team med en härlig gemenskap? Vi söker dig som är kommunikativ, initiativtagande och har ett tekniskt intresse till rollen som fastighetstekniker hos Fastighets AB Trianon. Välkommen med din ansökan redan idag!
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Trianon.
Om företaget
Fastighets AB Trianon, med sin bas i Malmö, är ett ledande fastighetsbolag med ett starkt fokus på att skapa långsiktigt värde genom ägande, förvaltning och utveckling av fastigheter. De äger och förvaltar en diversifierad portfölj av både bostads- och kommersiella fastigheter, där deras mål är att förvalta hållbara och attraktiva miljöer för såväl privatpersoner som företag. I dagsläget äger de mer än 5 000 lägenheter. Deras affärsidé grundar sig på att leverera fastigheter som möter både nutida och framtida behov, med särskild tonvikt på långsiktig hållbarhet, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Genom att aktivt utveckla och förvalta sina fastigheter strävar de efter att skapa värden som både deras hyresgäster och samhället kan ha nytta av.
De på Trianon är stolta över sitt engagemang för innovation och samhällsutveckling, och de arbetar nära sina hyresgäster för att skapa en positiv och långvarig relation. Deras fokus på kvalitet, service och hållbarhet genomsyrar hela verksamheten, och de ser varje fastighetsprojekt som en möjlighet att bidra till att forma framtidens bostäder och arbetsmiljöer.
Arbetsuppgifter
Rollen som fastighetstekniker är varierad och ingen dag är den andra lik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att hantera och åtgärda inkomna felanmälningar och serviceärenden. Som fastighetstekniker är du främsta kontaktperson för hyresgästerna vid uppkomna ärenden där ditt fokus är att ge hyresgästerna ett välkomnande bemötande och en positiv upplevelse. Dina arbetsuppgifter innefattar även daglig rondering, dokumentation, skötsel, service och underhåll av fastigheterna. Du följer säkerhetsrutiner och arbetar ständigt med förbättringar för att optimera fastighetens funktion och hållbarhet.
Daglig rondering och tillsyn av fastigheter
Ansvara för tagg- och nyckelhantering samt dokumentera utförda arbeten och underhållsåtgärder i Vitec
Ansvara för SBA (systematiskt brandskyddsarbete) tillsammans med förvaltare
Besiktning av lägenheter
Skapa och upprätthålla goda relationer med hög servicenivå till Trianons hyresgäster i lägenheter och lokaler
Trianon arbetar aktivt med arbetsmiljö och arbetsplatskultur där du tillsammans med dina kollegor blir en del av en härlig gemenskap. Du erbjuds en gedigen introduktion för att komma in i organisationen och rollen på bästa sätt.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Flera års arbetslivserfarenhet av en roll med liknande arbetsuppgifter eller inom liknande tekniskt serviceyrke
Erfarenhet från arbete med bostadsfastigheter är meriterande
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Vi tror att du som söker är en person som trivs i en roll där du ges möjlighet att hjälpa kunder och ge förstklassig service som bidrar till hög kundnöjdhet. För att lyckas i rollen ser vi att du är en prestigelös person som trivs med varierande arbetsuppgifter. Då du är ansiktet utåt för Trianon är du mån om att ha ett professionellt och välkomnande bemötande gentemot hyresgäster och andra kontaktytor. Du har lätt för att samarbeta med andra och är lyhörd för hyresgästernas önskemål. Tack vare ditt strukturerade arbetssätt har du förmågan att prioritera bland uppgifter och hålla ordning. Slutligen ser vi att du är noggrann i utförandet av dina arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Under julledigheten förlängs ansökningstiden och svar kan ta lite längre tid än vanligt. Tack för ditt tålamod! Vi önskar dig en fin jul!
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
