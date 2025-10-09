Fastighetstekniker till Hooks Herrgård
2025-10-09
Hooks Herrgård är en unik destination, belägen 20 minuter söder om Jönköping. Vi har flera gånger utsetts till Sveriges bästa mötesplats och kan stoltsera med en av Skandinaviens främsta spa- och fitnessanläggningar, två natursköna golfbanor samt ett kök och restaurang i toppklass.
Just nu befinner vi oss i en spännande expansionsfas: vi bygger ut och förnyar vår spa-anläggning och planerar för fler satsningar som ska höja upplevelsen för våra gäster ytterligare.
Vill du vara med och skapa en destinationsupplevelse i toppklass - inte bara för gästen, utan också genom att ta hand om fastigheten och våra kollegor? Vi söker nu en fastighetstekniker till vårt team!
Om rollen
Som fastighetstekniker blir du en viktig del av vår verksamhet. Medan övriga medarbetare arbetar för att ge gästerna service utöver det vanliga, är din insats avgörande för att allt bakom kulisserna ska fungera smidigt.
Arbetet är varierande och omfattar bland annat:
Underhåll och enklare reparationer i fastigheterna
Tekniska system: VVS, el, kyl- och värmepumpsteknik samt ventilation
Skötsel och provtagning i spa-anläggningen
Drift och underhåll i storkök
Yttre miljö- och gårdsarbeten för att hålla omgivningen välvårdad
Samarbete med kollegor och andra avdelningar för att hitta lösningar och förbättra funktioner
Du blir en del av ett mindre team på 4 personer som arbetar nära varandra och stöttar hela anläggningen.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Relevant teknisk utbildning inom fastighetsteknik, drift eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet från liknande arbete, gärna med delar av VVS, el, kyl/värmepump eller ventilation
Nyfikenhet och god förmåga att självständigt felsöka och genomföra åtgärder
En god servicekänsla, samarbetsförmåga och flexibilitet - du bidrar till att helheten fungerar
Noggrannhet och ansvarstagande - säkerhet och funktion är viktiga
Körkort och tillgång till bil
Du är trygg i din yrkesroll, prestigelös och trivs med ett brett arbetsområde där ingen dag är den andra lik.
Praktisk information
Tjänsten är på dagtid och innebär arbete var tredje helg
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Tillträde sker enligt överenskommelse Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna några rader om vad du är särskilt stark inom (t.ex. VVS, el, ventilation eller kylteknik). Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hooks Herrgård Hotell AB
(org.nr 556238-6705), http://hooksherrgard.se Arbetsplats
Hooks Herrgård Kontakt
Martina Bäck martina.b@hooksherrgard.se 0735-451 414 Jobbnummer
9548095