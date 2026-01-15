Fastighetstekniker till Helsingborg
2026-01-15
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Vi är en långsiktig fastighetsägare som tillsammans med 74 medarbetare förvaltar ca 7400 lägenheter i hela landet. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.
Vi söker nu en erfaren Fastighetstekniker till Helsingborg!
Vad innebär jobbet?
Arbetsuppgifterna omfattar kundkontakt, löpande inre fastighetsskötsel, felanmälningar, reparationer och service. I arbetet ingår också en del administrativa arbetsuppgifter - helt enkelt allt som behövs för att vårda våra fastigheter, områden och hyresgäster på bästa sätt! Man blir en del av ett team om 6 medarbetare med placering i Helsingborg.
Vem är du?
Du gillar tekniska arbetsuppgifter varvat med klassisk fastighetsskötsel, och har relevant gymnasieutbildning. Erfarenhet av VVS är meriterande, liksom kunskaper i hantering av fordon och maskiner. B-körkort är ett krav. Våra arbetsflöden är digitaliserade så god datorvana är en förutsättning!
Du som person är du tekniskt lagd och en problemlösare med hög arbetsmoral och ansvarskänsla. Eftersom arbetet innebär mycket kontakt med både hyresgäster och leverantörer behöver du ha god social kompetens och vara serviceinriktad. Du kan ta egna initiativ och kan planera din arbetsdag på ett effektivt sätt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (provanställning 6 månader). Man rapporterar till vår Förvaltare och är placerad på området Fredriksdal i Helsingborg.
Läs mer om företaget på www.klarabo.se
Sök tjänsten
Skicka din ansökan till jobb.syd@klarabo.se
senast den 26 januari 2025.
Intervjuer kommer att ske löpande, så sänd din intresseanmälan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
