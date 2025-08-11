Fastighetstekniker till Heba Fastighets AB!
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en händig problemlösare som trivs med eget ansvar och mycket kundkontakt? Gillar du tanken på att jobba med fastigheter där trygghet, säkerhet och välmående är i extra stort fokus? Då har vi rollen för dig!Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
I rollen som fastighetstekniker på Heba arbetar du uteslutande mot våra äldreboenden - totalt sex till sju stycken fastigheter utspridda över Stockholmsområdet.
Dina kontaktytor kommer framför allt vara personalen på äldreboendena, exempelvis verksamhetschefer och vårdpersonal. Fokus ligger på att hålla fastigheterna i tryggt och fungerande skick, så att de som arbetar på boendena kan bedriva sin verksamhet på bästa sätt. Du börjar dagen på kontoret där du planerar din dag för att sedan åka ut till dina fastigheter i ditt ansvarsområde.
Vidare kommer dina arbetsuppgifter bland annat innefatta:
• Rondering av fastigheter och tekniska installationer
• Hantering av felanmälningar och akuta ärenden
• Kontakt och återkoppling till verksamhetens personal
• Nyckelhantering och dokumentation
Extra meriterande om du har erfarenhet av:
• Sprinkleranläggningar
• Brandlarm och övriga brandtekniska installationer
Personprofil
Vem söker vi?
Vi söker dig som är självgående, prestigelös och tycker om att planera och strukturera din egen arbetsdag. Du har en praktisk ådra och har tidigare arbetat som fastighetstekniker, servicetekniker, drifttekniker eller fastighetsskötare. Du är serviceinriktad och trivs i mötet med människor, samtidigt som du inte har något emot att tillbringa många timmar bakom ratten.Kvalifikationer
• B-körkort (ett måste då resor är en stor del av tjänsten)
• Datorvana
• Flytande svenska i tal och skriftÖvrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Ute på våra äldreboenden i Stockholmsområdet
• Arbetstider: mån 07-18, tis-tors 07-16, fre 07-14
Företagspresentation
Heba Fastighets AB är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som grundades 1952. Vi erbjuder hållbara och trygga boenden där våra hyresgäster ska kunna trivas i alla skeden i livet. Vi har ungdomsbostäder, hyresbostäder och samhällsfastigheter i centrala lägen i Stockholmsregionen och Mälardalen.
Vi tar hand om våra hus och gårdar med stor yrkesstolthet. Det ska vara välskött både i och runt våra hus. Vi vet att det bidrar till en trygg upplevelse, för våra hyresgäster som bor hos oss och för området. Förvaltningen driver vi i egen regi.Så ansöker du
PerformIQ är vår rekryteringspartner i denna process. Vid frågor är du välkommen att kontakta Filip Lundström på filip.lundstrom@performiq.se
. Urval sker löpande och återkoppling kommer att ske i augusti då rekryterare och rekryterande chef är tillbaka från semester. Ersättning
