Fastighetstekniker till häktet Kronoberg
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2026-07-17
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Häktet Kronoberg är ett säkerhetshäkte beläget på Kungsholmen mitt i centrala Stockholm, med närhet till goda kommunikationer. Verksamheten omfattas av bland annat säkerhetsavdelning, inskrivning och arrest, isoleringsbrytande verksamhet samt avdelningar för både gemensamhet och restriktioner.
Genom sin placering i anslutning till polisens verksamhet är häktet en del av ett nära samarbete inom rättsväsendet. Här arbetar medarbetare och chefer tillsammans för att skapa en trygg, rättssäker och välfungerande verksamhet för både klienter och kollegor.
Som medarbetare får du vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag i en verksamhet som erbjuder en stabil och rutinbaserad verksamhet men där behov och förutsättningar kan komma att variera under arbetets gång. Kriminalvården erbjuder goda utvecklingsmöjligheter inom myndigheten om du vill specialisera dig eller utvecklas vidare.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker inom fastighet och service på Häktet Kronoberg kommer du att arbeta både praktiskt och administrativt med fastighetsdrift och frågor som rör den fysiska och tekniska säkerheten. Du ansvarar för att hantera alla typer av felanmälningar rörande fastighetsdrift i enlighet med gränsdragningslista gentemot fastighetsägaren.
I rollen kommer du att arbeta med felsökning, reparation och underhåll av häktets lokaler för att säkerställa att verksamheten upprätthåller sin funktion. Du utför enklare underhållsåtgärder såsom reparationer, målning, låsreparationer, avloppshantering och besökshantering. Du har ett nära samarbete med fastighetsägaren, underentreprenörer och andra externa parter för att utveckla och förbättra fastighetens funktion och drift. Vidare kommer du att ansvar för att planera och ta fram kravspecifikationer för att kunna göra beställningar av fastighetstekniska system kopplat till häktets lokaler. I rollen ingår även administrativa arbetsuppgifter såsom dokumentation, uppföljning samt hantering av beställningar och fakturor. Du rapporterar löpande till närmaste chef och fastighetsägaren.
Då arbetet kommer att utföras runt om i häktets verksamhet kommer du att vitsat i en säkerhetskänslig miljö. Detta ställer höga krav på din säkerhetsmedvetenhet.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som person besitter du en god problemlösningsförmåga, är flexibel och kan hantera ett högt arbetstempo med många bollar i luften samtidigt. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team (men också självständigt) Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och kan anpassa din kommunikation utifrån person och situation. Rollen ställer krav på en hög säkerhetsmedvetenhet samt att du arbetar på ett stabilt, lugnt och ansvarsfullt sätt.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning/yrkesutbildning med inriktning fastighetstekniker, servicetekniker, fastighetsförvaltare alternativ annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Tidigare arbetslivserfarenhet av underhåll av fastighet såsom fastighetsdrift, fastighetsservice, vaktmästare, fastighetsskötare eller liknande
• Säkerhetsmedvetenhet både utifrån arbetsmiljö och klientsäkerhet
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• Goda IT-kunskaper
• B-körkort
Det är även meriterande med:
• Fastighetsskötarutbildning
• Tidigare erfarenhet av projektledning inom fastigheter
• Tidigare erfarenhet av fastighetsarbete i kriminalvårdsmiljö
• Erfarenhet av beställningar och fakturahantering
• Låskunskaper
Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. Intervjuer kommer att hållas på plats på häktet Kronoberg v34. Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Bergsgatan 52 (visa karta
)
112 31 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Stockholm, VO Kronoberg, H Kronoberg Jobbnummer
10004840