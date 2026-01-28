Fastighetstekniker sökes i Malmö/Lund
2026-01-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Soldiers Incorporated är ett företag vars syfte är att kunna erbjuda framförallt värnpliktiga sin första anställning och språngbräda ut i sin framtida karriär. Vi vet att erfarenheter och kunskaper man för med sig efter värnplikten är högt efterfrågade i det privata näringslivet men ofta svåra att formulera i ett CV. Klassiska militära egenskaper som att leda sig själv och andra i en ständigt föränderlig omgivning, leta uppgifter, arbeta strukturerat och situationsanpassat. Arbeta i olika gruppkonstellationer där vi tillsammans löser uppkomna problem med hjälp av uppdragstaktik och under stort eget ansvar präglar vår personal och chefer.
Även våra kunder uppskattar dessa erfarenheter och egenskaper, därför behöver vi bli fler. I dagsläget utför vi arbete framförallt i tre verksamhetsområden vilka består av installation, lagerarbete, fastighetsskötsel.
Vi söker utbildad fastighetstekniker med erfarenhet av yrket. Om du har militär bakgrund på något vis är detta meriterande.
Här finns en god möjlighet att utvecklas och bli mer självständig i din roll som fastighetstekniker.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och hellre anmäler förslag på lösning än begränsningar är du välkommen att skicka en ansökan!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara kontaktperson för bostads- och kommersiella hyresgäster.
Hantera felanmälningar, utföra åtgärder och följa upp arbetet.
Administrera och återkoppla ärenden via digitala verktyg.
Planera och utföra underhåll och reparationer.
Genomföra besiktningar vid in- och utflyttning samt dokumentera digitalt.
Beställa och följa upp tjänster från entreprenörer inom löpande skötsel.
Utföra ronderingar och tillsyn av fastigheter.
Identifiera och föreslå förbättringar och effektiviseringar i våra fastigheter.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Fyllda 18 år
Personlig lämplighet
Genomförd värnplikt med godkända resultat är ett krav
Annan militär erfarenhet från t.ex. frivilliga försvarsorganisationer är meriterande
B-Körkort är ett krav
Vanlig arbetstid 07-16
Obekväm arbetstid kan förekomma
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
Linus Gustafsson
Linus Gustafsson jobb@soldiersinc.se Jobbnummer
