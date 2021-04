Fastighetstekniker Industri - Veolia Nordic AB - Fastighetsskötarjobb i Skövde

Veolia Nordic AB / Fastighetsskötarjobb / Skövde2021-04-09Nu behöver vi förstärka vårt härliga team med ytterligare en kreativ kollega inom fastighetsunderhåll till vårt drift- och underhållsuppdrag för Volvo Lastvagnar i Skövde!Som fastighetstekniker arbetar du i nära relation till kund med arbetsuppgifter inom tillsyn, skötsel, planerat- och felavhjälpande underhåll av Volvos fastigheter. Fastigheterna omfattar ca 350 000 kvm produktionsyta och arbetsuppgifterna är varierande där förekommande arbetsuppgifter är alltifrån att byta lager eller filter på fläktar, åtgärda ventilation och läckage, samt enklare sysslor såsom lysrörsbyte.Vi består av ett 50-tal medarbetare fördelat på tre Driftchefer och en Platschef, och vi arbetar både självständigt och i team beroende på uppgift. Kunskapen inom gruppen är bred och vi använder varandras kompetenser för att lösa problem som uppstår. Ett tätt samarbete som ger möjlighet till att lära av varandra!2021-04-09Tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel inom industriBehärskar svenska väl i tal och skriftGod datorvanaB-körkortMeriterandeBakgrund som mekaniker, reparatör, VVS eller erfarenhet av elektriska arbeten.Lift, truck och fallskyddsutbildningSom person är du händig, driven och ansvarstagande. Du är duktig på att prioritera och vågar fatta egna beslut i stressiga situationer. Då rollen innebär mycket kundkontakt ser vi att du är serviceinriktad och uppskattar kontakten med kunden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar Veolias värderingar: ansvar, sammanhållning , respekt, innovation och kundfokus, samt tillämpar dessa i ditt yrkesutövandeVeolia erbjuder digVeolia är en internationell koncern med stora karriärmöjligheter, såväl i Sverige, Norden och globalt. Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att utvecklas och arbeta med kompetenta medarbetare i ett stabilt företag som erbjuder goda villkor. Vi jobbar med spännande och intressanta kunder inom industri, anläggningsdrift och energi, där hälsa och säkerhet är en förutsättning för vår affär. Som anställd hos Veolia får du arbeta med modern branschteknik, som tar tillvara på kundens och samhällets resurser.Kontakt och ansökanVi gör löpande urval och intervjuer så skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.För mer information om tjänsten kontakta:Rekryterande chef Patrik Hjalmarsson, tfn 073-0761850Rekryterare Sandra Axlund, tfn 070-3861304Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-09Veolia Nordic AB5680462