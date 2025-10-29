Fastighetstekniker/Fastighetsskötare

Esplanad Förvaltning AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg
2025-10-29


Esplanad Förvaltning AB är ett förvaltningsbolag med fokus på kvalitet och långsiktiga relationer. Vi arbetar främst med bostadsrättsföreningar och hyresrätter i Göteborgsregionen. Med ett engagemang som genomsyrar hela verksamheten kombinerar vi traditionell fastighetsförvaltning med moderna lösningar och nytänkande.


Publiceringsdatum
2025-10-29

Om tjänsten
Vi söker en erfaren fastighetstekniker som trivs med att ta ansvar och arbeta både självständigt och i team. Du är lösningsorienterad, engagerad och har ett serviceinriktat förhållningssätt.
Som fastighetstekniker hos oss kommer du att ha ett varierat arbete med stort eget ansvar. Du ingår i vårt tekniska team och ansvarar för drift, underhåll och skötsel av flera fastigheter. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Tillsyn, rondering och förebyggande underhåll
Felsökning och reparationer
Felavhjälpande åtgärder inom fastighetens tekniska system
Kontakt med hyresgäster, entreprenörer och förvaltare



Profil
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet inom fastighetsskötsel eller liknande tekniskt arbete
Gymnasial utbildning, gärna inom VVS, el eller bygg
Elbehörighet (meriterande)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datorvana
B-körkort (krav)


Du är en driven och lösningsorienterad person som är van vid att planera ditt arbete. Du har ett öga för detaljer, är serviceinriktad och trivs i ett jobb där kundkontakter är en naturlig del av vardagen. Det är en fördel om du bor i eller nära Göteborg och har lokalkännedom.

Vi erbjuder
En spännande och omväxlande roll i ett expansivt företag
Marknadsmässig lön och goda anställningsvillkor
Individuell lönesättning
Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: work@esplanad.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Esplanad Förvaltning AB (org.nr 556717-2639)
Datavägen 12 B (visa karta)
436 32  ASKIM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Esplanad Förvaltning AB

Jobbnummer
9579293

