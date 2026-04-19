Fastighetstekniker
Strawberry Services AB / Fastighetsskötarjobb / Strömstad
2026-04-19
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strawberry Services AB i Strömstad
, Stenungsund
, Karlstad
, Göteborg
, Sunne
eller i hela Sverige
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en Fastighetstekniker till Strömstad Spa & Resort i Strömstad som vill bli en del av vår familj.
Tjänsten är en sommarsäsongsanställning, möjligheter finns för förlängning.Publiceringsdatum2026-04-19Arbetsuppgifter
Mycket varierande uppgifter, vi har stora ytor både inne och utomhus.
Är du händig, teknisk och glad så kan dagen till stor del anpassas för vad du kan bäst. Här uppstår behov både inom bygg, el, vvs, grönytor osv.
Vara andra avdelningar inom hotellet med praktiska uppgifter så som att flytta möbler, eller ombesörja så det finns tomma sopkärl för gäster och personal.
Samarbeta med kollegor för att skapa en smidig och behaglig vistelse för alla gäster.
Detta är en visstidsanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten innefattar varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Är det dig vi söker?
Händig
Servicekänsla
Någon praktisk utbildning/erfarenhet så som el, vvs, trädgård, snickare
God fysik
svenska/engelska
Bonuspoäng för:
Erfarenhet från tidigare fastighetsskötsel/vaktmästeri
B-körkort
Erfarenhet av Mews meriterande
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö. Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Det kan finnas möjlighet till personalboende i mån av tillgång.
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
Kebalvägen 229
)
452 40 STRÖMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strömstad Spa & Resort Kontakt
Rekryterare
Erik Karlsson erik.karlsson@stromstadspa.se +46767623092 Jobbnummer
9862741