2025-12-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Om jobbet
Sedan 2017 erbjuder Växjö stifts servicebyrå tjänster inom fastighet- och kulturarvsområdet ut mot församlingar och pastorat.
För detta arbete söker vi en fastighetsspecialist.
Du kommer att ingå i Servicebyrån Fastighets team av specialister som är en del av stiftskansliets Förvaltningsenhet. Tillsammans främjar vi arbetet med Svenska kyrkans fastigheter genom samarbete med fastighetsansvariga och annan personal ute i församlingar och pastorat. Du driver tillsammans med dina kollegor projekt på uppdrag av församlingar och pastorat och är med i det långsiktiga och spännande förvaltandet av allt från medeltida kyrkor och kapell till nya administrationsbyggnader.
Som fastighetsspecialist kommer du att ha stor möjlighet att själv påverka din arbetsdag och planera din tid i de olika projekten. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete och stimulerande arbetsgemenskap med placering i Växjö. Resor inom Växjö stift är en del av din vardag.
Arbetsområden
- Projektledning och rådgivning/stöd åt församling vid bygg- /anläggnings- och installationsprojekt.
- Upprätta förfrågningsunderlag och administrativa handlingar för upphandling och genomförande av projekt.
- Upprätta vård- och underhållsplaner för kyrkor och andra förekommande fastigheter.
- Bidra i statusbesiktningar av byggnader samt dess tekniska system såsom VVS, el och styr.
Stöd och hjälp vid genomförande av byggnadsantikvariska projekt.
- Eftergymnasial utbildning inom byggteknik eller motsvarande erfarenhet med flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning/projektledning, gärna med inriktning mot kulturbyggnader.
- Erfarenhet som projektledare med god erfarenhet av upphandling.
- B-körkort.
Meriterande är om du har:
- Fördjupad kompetens inom något installations-/byggnadstekniskt område
- Arbetat med kyrkor eller andra kulturbyggnader
Om dig
Du arbetar gärna i team och har både god planeringsförmåga och ett starkt driv. Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och mån om att leverera med kvalitet. Du är lyhörd, serviceinriktad och samarbetar effektivt med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Självklart delar du Svenska kyrkans värderingar.
Om Växjö stift och stiftskansliet
Växjö stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift och består av 165 församlingar. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftskansliet består av cirka 80 personer som på olika sätt stöttar och främjar arbetet i stiftets församlingar. Förutom vårt huvuduppdrag att bidra till utvecklingen av församlingarnas verksamhet, arbetar vi också inom områden såsom fastigheter, arkiv, egendoms- och skogsförvaltning samt kulturmiljö.
Arbetsmiljön är viktig för oss - vi värnar om en god gemenskap på arbetsplatsen och värdesätter ett hållbart arbetsliv. Den vackra miljön kring Östrabo samt trevliga arbetskamrater får du på köpet!
Vi planerar att hålla intervjuer måndag 12 januari, fredag 16 januari och tisdag 20 januari, på stiftskansliet i Växjö.
Villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Placering på stiftskansliet i Växjö. Det finns möjlighet till distansarbete och arbetet innebär en hel del resor i stiftet.
Sista ansökningsdag är 2026-01-06.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Mikael Andersson Ekholst, fastighetsstrateg/teamledare, på tel. 070-253 43 41 eller Ann-Katrin Axelsson, chef för Förvaltningsenheten, på tel. 070-321 38 21.
Välkommen in med din ansökan!
Växjö stift, Växjö stiftskansli Förvaltningsenheten
Mikael Andersson Ekholst mikael.a.ekholst@svenskakyrkan.se 070-2534341
