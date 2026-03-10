Fastighetsskötare-sommarvikariat

Nytida AB / Fastighetsskötarjobb / Alingsås
2026-03-10


Arbetet innebär:Trädgårdsarbete, lättare renoveringar, sophantering, måleri.
Arbetet är på ett korttidsboende inom psykiatri och är förlagt dagtid, 3 dagar i veckan,
från v. 25 och 6-8 veckor framåt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7361877-1884584".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nytida AB (org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Näsetvägen 9 (visa karta)
441 60  ALINGSÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nytida

Kontakt
Moa Lundberg
169463@ambea.se

Jobbnummer
9788621

