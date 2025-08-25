Fastighetsskötare/Vaktmästare
2025-08-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Allmänt
På QIAGEN drivs vi av en enkel men kraftfull vision: att göra förbättringar i livet möjliga.
Vi är dedikerade till att revolutionera vetenskap och sjukvård till det bättre. Från våra entreprenöriella rötter till vår nuvarande globala närvaro har vi vuxit till en kraft för positiv förändring. Med tusentals anställda på sex kontinenter är samarbete vår största styrka. Vi strävar alltid efter att identifiera begåvade individer som kan ansluta sig till våra exceptionella team.
Vi har spelat en central roll i att forma modern vetenskap och sjukvård, och vi har bara börjat. Om du är någon som trivs med nya utmaningar, värdesätter mångfald och vill göra en påtaglig skillnad i människors liv, då är QIAGEN rätt plats för dig.
QIAGEN DNA Synthesis AB i Sverige har producerat högkvalitativt syntetiskt DNA för diagnostiska ändamål i mer än 30 år. Vi är belägna i Västerås och har cirka 100 anställda. Vi tillämpar de medicintekniska direktiven, ISO13485 (EU) och 21CFR820 (USA) och vår produktion sker i enlighet med GMP.
På QIAGEN är varje dag en möjlighet att göra skillnad i verkliga livet.
Bli en del av oss, väx med oss och låt oss tillsammans forma framtiden för biologiska upptäckter.
Allmänt underhåll och skötsel av fastighet och utrustning - Associate Facility Maintenance
Rollen omfattar allmänt underhåll och skötsel av fastighet och instrument, inklusive reparationer och service inom lokalerna.
Kvalifikations krav
• Erfarenhet av fastighetsförvaltning
• Erfarenhet av systemövervakning
• Erfarenhet av kemikaliehantering, framförallt wastehantering
• ADR 1.3-certifikat
• Kunskap om el scheman för att kunna genomföra felsökning
• Goda datakunskaper t.ex. Office paketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkortPubliceringsdatum2025-08-25Dina personliga egenskaper
Du har stor social kompetens, är utåtriktad, hjälpsam, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för teknik. Du kan prioritera dina arbetsuppgifter, ta ansvar och fatta beslut i kontakter med leverantörer. Du har god förmåga för att samarbeta med interna avdelningar; att fungera som "spindeln i nätet". Du är en allmänt händig person som är bekväm med att ta dig an diverse praktiska uppdrag i verksamheten.
Du behöver även kunna
• hantera flera uppgifter samtidigt och driva ditt eget arbete framåt
• sätta dig in i de lagkrav som styr ditt verksamhetsområde
• säkerställa efterlevnaden av de lagkrav som finns
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Sabine Leijdström per telefon 0730-851825 eller email Sabine.Leijdstrom@qiagen.com
. Sista ansökningsdag är den 15:de September men tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vad vi erbjuder
• Extra pensionsförmån
• Friskvårdsbidrag (2500 kr/år)
• Volontärens dag
• Employee Assistance Program och möjlighet att gå med i interna QIAGEN-gemenskaper
• Prestationsrelaterad bonus
Vårt folk är hjärtat i allt vi gör. Passion driver oss när vi tänjer på gränser för att förnya och utvecklas. Vi inspirerar med vårt ledarskap och påverkar med våra handlingar. Vi odlar en samarbetande, stödjande miljö där varje individ och team kan blomstra. Vi uppmuntrar individuellt ansvarstagande och entreprenöriellt tänkande.
QIAGEN strävar efter att skapa en inkluderande miljö och är stolt över att vara en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Alla kvalificerade sökande kommer att beaktas för anställning utan hänsyn till ras, hudfärg, kön, ålder, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet, status som veteran eller funktionshinder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qiagen Dna Synthesis AB
(org.nr 556378-5046)
Pressduktorgränd 6 (visa karta
)
721 36 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9473051