Fastighetsskötare till First Camp - Linköping
2026-02-17
Vill du ha ett omväxlande arbete där du får kombinera praktiskt underhåll, planering och ansvar - och där ditt arbete märks i varje gästupplevelse? Som Fastighetsskötare på First Camp får du en nyckelroll i att skapa en välvårdad, trygg och inbjudande miljö för våra gäster och medarbetare. Här får du arbeta brett med underhåll, förbättringar och utveckling av anläggningen - året runt - i ett företag som ständigt växer och utvecklas.
Vilka är First Camp?
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi befinner oss i en stark tillväxtresa och har utvecklats från cirka 100 MSEK i omsättning 2016 till över 1 000 MSEK på bara några år - tack vare både expansion och förvärv.
Med över 2 500 medarbetare arbetar vi tillsammans mot en gemensam vision: att skapa världens ledande campingkedja och leverera minnesvärda upplevelser för våra gäster - varje dag.
Vad innebär rollen?
Som Fastighetsskötare ansvarar du för att destinationens byggnader, anläggningar och utomhusområden är väl omhändertagna och fungerar som de ska året runt. Arbetet är både praktiskt och planerat - du utför löpande underhåll, reparationer och förbättringar, leder säsongspersonal inom vaktmästeri och säkerställer att allt flyter på i vardagen. I linje med att skapa mervärde för varandra och våra kunder, ska man kunna hugga i där det behövs, vilket innebär att du som Fastighetsskötare även kommer att arbeta med reception och städ på destinationen.
Du samarbetar nära Destinationschefen och fastighetsavdelningen, planerar underhåll, följer upp status och bidrar till långsiktig utveckling av anläggningen. Rollen är självständig, varierande och viktig för helheten - där ditt engagemang märks i både trivseln och helhetsupplevelsen för gästen.
I arbetet ingår bland annat att:
Ansvara för löpande skötsel och underhåll av byggnader, tekniska installationer, lekplatser och grönytor.
Utföra enklare snickeri-, reparations- och servicearbeten samt säkerställa att maskiner och verktyg används och sköts korrekt.
Genomföra ronder, besiktningar och rapportering samt initiera och följa upp åtgärder.
Planera veckans arbete och leda säsongspersonal inom vaktmästeri med tydlighet och struktur.
Samarbeta med Fastighetsavdelningen kring projekt och långsiktig planering.
Bidra till säkerhet, brandskydd och ordning på destinationen.
Agera med värdskap och servicekänsla i kontakt med gäster och kollegor.
Arbeta proaktivt och bidra till förbättrade rutiner, standarder och arbetssätt.
Städa stugor, servicehus och gemensamma utrymmen
Vem söker vi?
Vi söker en ansvarstagande och praktiskt lagd person med ett genuint intresse för underhåll, kvalitet och service. Du trivs med att arbeta självständigt, planera din vardag och ta ansvar för att saker blir gjorda - alltid med fokus på säkerhet, ordning och trivsel.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Yrkesutbildning inom fastighetsskötsel, bygg, teknik eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av underhållsarbete, fastighetsskötsel eller hantverk.
God planeringsförmåga och vana att ta eget ansvar.
Förmåga att leda och instruera säsongspersonal.
Grundläggande IT-kunskaper och administrativ ordning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort och möjlighet att använda destinationens fordon i arbetet.
Meriterande med erfarenhet från camping, hotell eller annan serviceinriktad verksamhet.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och hjälpsam. Du gillar att se resultatet av ditt arbete och är stolt över att skapa miljöer som både gäster och kollegor trivs i. Du är prestigelös, samarbetar gärna och bidrar till ett arbetsklimat där alla hjälps åt för att nå gemensamma mål.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du vara en del av ett ambitiöst företag med både hjärta och framåtanda. Rollen ger dig möjlighet att påverka, utvecklas och växa - samtidigt som du får arbeta nära både människor och verksamhet.
Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care - Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar. We Have Fun - Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster. We Simplify - Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster. We Deliver Results - Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
