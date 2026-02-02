Fastighetsskötare semesterersättare Enköping
2026-02-02
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Riksbyggen söker en fastighetsskötare till Enköping
Nu söker vi medarbetare som kan förstärka vår verksamhet Enköping, under perioden v.26-v.33.
Hos oss gör du skillnad
Du kommer att ansvara för både inre och yttre skötsel hos våra kunder och du blir en del av ett team som sköter den dagliga förvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat trädgårdsskötsel, mindre fastighetsreparationer, kundkontakter, inköp av materiel, underhåll av maskiner och handverktyg.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du får stor frihet att på egen hand, lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har förmågan att se och bemöta våra kunders behov - du vill vara med och skapa en bra boendemiljö. Det är viktigt att du tycker om lagarbete och har ett positivt förhållningssätt till arbetet, kunder och dina arbetskamrater. Det är även viktigt att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning gärna med inriktning mot fastighetsskötsel, drift eller förvaltning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Meriterande är om du har trädgårdsutbildning, erfarenhet från hantverksyrken såsom el och/eller VVS. Goda kunskaper i traktorkörning och hantering av trädgårdsmaskiner är också meriterande.
Då datorn är ett naturligt inslag i arbetet för alla Riksbyggenanställda ser vi gärna att du har viss datakunskap och kan hantera datorn i jobbet. Du kommer också att ges möjlighet att utveckla dina kunskaper genom interna utbildningar.
Tjänsten är en tidbegränsad anställning med placering i Enköping. Arbete på andra orter inom marknadsområdet kan förekomma. Tillträde sommaren 2026.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav. Krav på svenska i tal och skrift.
Ansökan och kontakt
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Jobb & Karriär/Sök jobb senast 2026-03-31 Vi arbetar med löpnade urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö.
Vid frågor kontakta Gruppchef Jonas Lindberg, telefon 018-189705 eller epost: Jonas.Lindberg@riksbyggen.sePubliceringsdatum2026-02-02Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Ersättning
