Fastighetsskötare Säsong 2026 - Borås
2026-01-23
Vill du arbeta utomhus, hålla utemiljöer i toppskick och bidra till en hög trivsel för våra kunder? HSB Mellersta Götaland söker nu flera fastighetsskötare för säsongsanställning i Borås.
Om rollen
I rollen som säsongsanställd fastighetsskötare blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar i och runt våra kunders fastigheter. Du tar ett stort ansvar för att det är helt, snyggt och tryggt i våra bostadsområden. Arbetet är varierande och passar dig som trivs med fysiskt arbete och som har viljan och engagemanget att ge professionell service åt våra kunder. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Gräs- och häckklippning, trimning och ogräsrensning
Plantering och skötsel av grönytor
Sophantering
Enklare reparationer och underhållsarbete
Enklare lokalvård vid behov
Rondering/tillsyn av fastigheter
Professionell service och kontakt med boenden och styrelser
Du som person
Som fastighetsskötare arbetar du nära kunden och är vårt ansikte utåt. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som brinner för att skapa en god och trivsam boendemiljö. Som person är du serviceinriktad, har en positiv inställning och tar ansvar för ditt arbete. Du trivs med att arbeta såväl ensam som i grupp. Vi är stolta över att leverera högklassig service till våra kunder och värdesätter därför ditt engagemang i arbetet.
Erfarenhet av liknande arbete samt vana vid maskiner såsom trimmer och åkgräsklippare är meriterande. B-körkort för manuell växellåda är ett krav då resor mellan kunder ingår i arbetet.
Vi söker dig som:
Kan arbeta heltid under perioden april-september
Behärskar svenska i tal och skrift
Är bekväm med att arbeta i digitala verktyg
Vi erbjuder
Vi erbjuder en säsongsanställning på 100% under perioden april-september med placering i Borås.
Hos oss får du ett utvecklade arbete i en medlemsägd organisation där våra kärnvärderingar Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan (ETHOS) är en levande värdegrund som vår arbetsmiljö präglas av. HSB är en organisation med bred kompetens och där det finns goda förutsättningar till personlig utveckling. Möjligheterna finns hos oss på HSB!
Känns rollen och HSB rätt för dig?
Vad kul! Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 28:e februari 2026. Urval och intervjuer kan komma ske löpande.
Har du frågor kring tjänsten kontakta Thomas Österberg, Teknisk Chef Borås/Kinna, 010-442 37 03.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Moa Vestlund, HR-Partner, 010-451 30 12.
Om HSB Mellersta Götaland
HSB är ett kooperativt bostadsföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning samt nyproduktion utav bostäder. Vi är en helhetsentreprenör med eget fastighetsbolag och hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Hallands samt i delar av Södra Älvsborgs län.
