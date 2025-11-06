Fastighetsskötare med erfarenhet sökes
2025-11-06
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Vi söker en erfaren fastighetsskötare till vårt företag. Du som söker ska ha bred kunskap inom snickeri, bygg, underhåll och reparationer. Arbetsuppgifterna består av skötsel och underhåll av fastigheter, reparationer, snickeri- och byggarbeten, enklare och VVS-arbeten vid behov, samt tillsyn av fastigheter och gemensamma utrymmen. Du kommer också att ha kontakt med hyresgäster och entreprenörer.
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsskötsel och byggarbete, är självständig, noggrann och ansvarstagande. Truckförareutbilning,liftförareutbilning. är meriterande, och vi värdesätter god servicekänsla och samarbetsförmåga.
Vi erbjuder ett varierande och självständigt arbete med trevligt arbetsklimat och möjlighet till utveckling.
Intresserad? Skicka din ansökan och CV till oss via e-post:"krsdfastighet@gmail.com
Märk din ansökan med Fastighetsskötare.
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: krsdfastighet@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Bengt Trägårdh Kristianstad Fastighets AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
