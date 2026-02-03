Fastighetsskötare Göteborg
Våra anställda bygger vårt varumärke
En stor del av MBA Fastighetsservices framgångar beror på vår kompetenta personal. Så vill vi att det ska fortsätta att vara. Därför ser vi till att erbjuda våra anställda förmåner som är svåra att hitta på de flesta andra arbetsplatser.
Detta eftersom vi är övertygade om att en generös företagskultur med människor som trivs på arbetsplatsen är bästa vägen till framgång ute hos kund.
GÖTEBORG
MBA Fastighetsservice har sedan 1995 levererat professionell fastighetsservice och andra fastighetsrelaterade tjänster i VästSverige. Vi är ett stabilt företag med lång erfarenhet - och samtidigt i ständig utveckling. När vår verksamhet växer söker vi nu fler engagerade medarbetare som vill vara med på vår fortsatta resa.
DIN ROLL
Vi söker dig som vill arbeta som fastighetsskötare i och runt Göteborg. I rollen är du MBA Fastighetsservice ansikte utåt och har en viktig funktion i kontakten med fastighetsförvaltare, hyresgäster och entreprenörer. Därför värdesätter vi ett professionellt och serviceinriktat bemötande kombinerat med en positiv inställning.
Tjänsten erbjuder en varierad och utvecklande vardag, där felavhjälpande underhåll hos våra hyresgäster utgör en stor del av arbetet. Du har ett eget ansvar för ditt fastighetsbestånd och deltar i uppföljningsmöten tillsammans med våra kunder, vilket ger dig god inblick i både drift och kundrelationer.
Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi uppmuntrar dig att växa i din roll och erbjuder utveckling inom de områden du arbetar med - oavsett om du vill bredda din tekniska kompetens eller på sikt ta ett större ansvar.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
• Felavhjälpande åtgärder i lokaler och lägenheter
• Drift och löpande underhåll av fastigheter
• In- och utvändig skötsel, inklusive viss gräsklippning och snöskottning
• Ronderingar och avläsningar
• Utförande av planerat underhåll
DIN PROFIL
Vi söker dig med relevant utbildning och/eller erfarenhet av liknande arbete. Du har ett intresse för teknik, en god social förmåga och en stark känsla för service. Arbetet sker till stor del självständigt, men du samarbetar också tätt med kollegor - därför är samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga egenskaper.
Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande, så det är viktigt att du trivs med ett praktiskt arbete och klarar av tyngre moment vid behov. Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
ÄR DU INTRESSERAD?
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
