Fastighetsskötare
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Fastighetsskötarjobb / Falun Visa alla fastighetsskötarjobb i Falun
2026-06-23
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Riksbyggen i Falun söker fastighetsskötare
Hos oss gör du skillnad
Du kommer att ansvara för inre och yttre skötsel hos våra kunder och du blir en del av ett team som sköter den dagliga förvaltningen. Som fastighetsskötare hos Riksbyggen kommer du vara en av dem som arbetar närmast kunden. Detta innebär bland annat att det blir du som ansvarar för mottagning och snabb hantering av eventuella önskemål och felanmälningar från kunderna.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat inre och yttre skötsel, mindre fastighetsreparationer, kundkontakter, inköp av materiel, underhåll av maskiner och handverktyg. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har förmågan att se och bemöta våra kunders behov - du vill vara med och skapa en bra boendemiljö. Det är viktigt att du tycker om lagarbete och har ett positivt förhållningssätt till arbetet, kunder och dina arbetskamrater. Det är också viktigt att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du i ditt personliga brev beskriver hur du levererar kundnöjdhet.
Vi ser gärna att du har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning gärna med inriktning mot fastighetsskötsel/drift/förvaltning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Goda kunskaper och erfarenhet av tekniska installationer i fastigheter är meriterande, likväl som vana att framföra personbil med släpvagn.
Mobilen är ett viktigt arbetsredskap i alla våra roller. Det är där vi kommunicerar och där du håller koll på din mejl, hanterar arbetsordrar och sköter tidrapportering mm. Vi ser därför att du har kunskap om och har vana att hantera mobil och dator i jobbet.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav för denna tjänst.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad i Falun men arbete på andra orter inom marknadsområdet kan förekomma.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.Publiceringsdatum2026-06-23Så ansöker du
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Lediga jobb senast den 5 maj 2026. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Vid frågor kontakta:
Gruppchef Ida Wallgren, e-post ida.x.wallgren@riksbyggen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ida.x.wallgren@riksbyggen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119915". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Ekonomisk Förening
, https://www.riksbyggen.se/
Ölandsgatan 10 (visa karta
)
791 60 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riksbyggen Kontakt
Gruppchef
Ida Wallgren ida.x.wallgren@riksbyggen.se Jobbnummer
9974659