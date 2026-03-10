Fastighetsskötare
2026-03-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vill du vara med och bidra till en effektiv och kvalitativ förvaltning av våra bostäder?
Vi söker nu en fastighetsskötare som är social och ansvarstagande där du i nära samarbete med förvaltare kommer att ha ansvaret för hyresgästerna och den tekniska driften i dina bostadsfastigheter.
På Ikano Bostad arbetar vi med omtanke och engagemang för att förvalta och utveckla bostäder och områden där människor trivs och känner sig hemma. I den här rollen är du ansiktet utåt för våra hyresgäster och har en viktig roll i arbetet med att se till att fastigheterna är i gott skick.
Som fastighetsskötare hos oss kommer du att:
Finnas dagligen ute hos hyresgästerna och ge en god och kvalitativ service
Göra dagliga tillsyner och rondering av dina fastigheter
Avhjälpa felanmälningar och säkerhetsställa rätt skötselnivå
Arbeta med förebyggande underhåll och drift
Hålla kontakt med entreprenörer och hyresgäster vid beställningar och i projekt
Bidra aktivt i arbetet med upphandling, energioptimering och underhållsplanering
Kontera och attestera fakturor för dina fastigheter
Delta i det interna förbättringsarbetet utifrån det årliga NKI-resultatet

Publiceringsdatum
2026-03-10

Profil
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på ett fastighetsförvaltande bolag, gärna med hyresbostäder
Är resultatorienterad och kommunikativ
Har god datorvana (erfarenhet av Vitec är meriterande)
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Innehar B-körkort
Erfarenhet från besiktningar, styr och regler och/eller vitvarukompetens är meriterande
Du är en positiv och strukturerad person och som är bra på att bygga relationer både internt och externt. Du ser dig själv som social och serviceinriktad och du känner dig trygg i rollen som fastighetsskötare. Vi har fastigheter med hyresgäster från många olika kulturer så en öppen och nyfiken inställning till människor är därför en förutsättning för att lyckas i rollen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och hur du kompletterar vårt team. Du kommer att bli del av ett sammansvetsat gäng där vi stöttar varandra, delar med oss av kunskap och har roligt tillsammans på jobbet. Du är prestigelös, nyfiken och tycker om att samarbeta. Du bidrar med positiv energi, tar ansvar för ditt arbete och är generös med att hjälpa andra när det behövs - precis som vi.
Vi vill gärna ha en mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar företaget med avseende på jämställdhet och mångfald.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i en stimulerande, varierande och utvecklande roll där du får påverka ditt dagliga arbete och chansen att bidra till vår utveckling. Du kommer att jobba i ett härligt team som har roligt tillsammans. Vi har en varm och öppen kultur där vi bryr oss om varandra och vi arbetar långsiktigt och vill utveckla både oss själva och sättet vi jobbar på. Tillsammans blir vi ännu bättre!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning om sex månader. Tillträdesdatum snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar i syfte att göra en så objektiv bedömning som möjligt.
Vi går igenom alla ansökningar löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikano Bostad Västerås AB
(org.nr 556807-6599) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Förvaltare
Alexander Johansson alexander.johansson@ikanobostad.se Jobbnummer
9788635