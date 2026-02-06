Fastighetsskötare
Fastighetsvakten AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-02-06
Fastighetsvakten AB är ett ungt bolag inom fastighetsservice som nu söker en fastighetsskötare till heltidstjänst. Vi befinner oss i en tillväxtfas och söker dig som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss.
Som fastighetsskötare kommer du att arbeta med löpande tillsyn och skötsel av fastigheter. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat enklare reparationer och underhåll, hantering av felanmälningar, kontakt med hyresgäster samt yttre skötsel såsom enklare arbete i utemiljö. Arbetet innebär eget ansvar
Du behöver nödvändigtvis ha erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande arbete, men vi ser gärna att du är praktiskt lagd och lösningsorienterad samt har ett serviceinriktat och ansvarsfullt arbetssätt. Du är flexibel, noggrann och trivs med varierande arbetsdagar.
Hos oss får du ett omväxlande arbete i ett växande bolag med korta beslutsvägar, möjlighet att påverka och ett gott arbetsklimat. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: info@fastighetsvakten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighetsvakten AB
(org.nr 559478-5486) Jobbnummer
9729304