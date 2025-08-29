Fastighetsskötare
2025-08-29
Dina arbetsuppgifter
Är du en händig, positiv och lösningsorienterad person? Har du tidigare erfarenhet av arbete som vaktmästare eller fastighetsskötare och söker en roll där du får utlopp för dina praktiska som kommunikativa erfarenheter? Vi söker dig som skulle beskriva dig som initiativtagande och drivande, och som gillar att varje dag inte är lik den andra. Rollen innebär att jobba på olika arbetsplatser i Stockholm, men man kommer ingå i ett större team som jobbar med samma arbetsuppgifter.
Omfattning: Heltid måndag till fredag med arbetstiderna 08.00 - 16.20. Start omgående och initialt 6 månader med möjlighet till förlängning
Ansvarsområden
Arbete med kontorsservice/internservice
Samla in och dela ut post samt packa upp material och försändelser
Hämta och ta emot varor samt paket
Bistå vid flytt och möblering
Iordningsställande av lokaler och utrustning inför konferenser och möten
Ansvar för service ac exempelvis kopieringsmaskiner
Sköta tryckning och massutskick av masstrycksaker
Genomföra felsökningar av fastighet, tex brandutrustning, låssystem mm
Rapportera och följa upp fel tillsammans med fastighetsägare/fastighetsskötareKvalifikationer
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som vaktmästare
Körkort klass B, manuellt
Kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunskaper i ärendesystem
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
