Fastighetsskötare
2025-08-28
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
Visa alla jobb hos Habo Bostäder AB i Habo
Habo Bostäder är ett kommunalägt bostadsföretag och en del av Habo Energi-koncernen. Vi är åtta medarbetare som förvaltar strax över 600 lägenheter och ett antal lokaler i Habo Kommun.
Som fastighetsskötare hos oss får du ett varierat och mångsidigt arbete. Du blir en del av ett litet team där vi hjälps åt med alla arbetsuppgifter, men där du får ett särskilt ansvar för yttre skötsel. Det innebär bland annat:
Gräsklippning, plantering och omplantering
Skötsel av gångar och hårdgjorda ytor
Mindre markarbeten
Snöröjning
Vi vill att du som söker har gymnasieutbildning och några års praktisk erfarenhet från trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel. Det är meriterande om du kan köra hjullastare och hantera verktyg som gräsklippare, röjsåg, motorsåg med mera. Du behöver också ha viss datorvana då vi har våra arbetsordrar och hyresgästkommunikation i ett digitalt verktyg.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi letar efter dig som är social och utåtriktad, har ett gott bemötande, och förmågan att sätta kunden/hyresgästen i centrum. Du har förmåga att arbeta självständigt och är inte rädd för att testa nya vägar och metoder.
Gymnasieutbildning
B-körkort
Svenska som arbetsspråk i såväl tal som skrift
Viss datorvana
Erfarenhet från trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel
Skicka din ansökan till jobb@haboenergi.se
senast den 28 september. Under vecka 40 gör vi korta telefonintervjuer och den 9 oktober sker intervjuer på plats i Habo.
Mer information
Tjänsten är på heltid, arbetstid måndag-fredag 7-16. Tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
För frågor kring tjänsten kontakta bostadsbolagschef Christian Nilsen 036-860 24 70
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jobb@haboenergi.se
Detta är ett heltidsjobb.
Fabriksgatan 1
)
566 34 HABO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Bostadsbolagschef
