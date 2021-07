Fastighetsskötare - Fasticon Kompetens AB - Fastighetsskötarjobb i Stockholm

Fasticon Kompetens AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm2021-07-06HSB Stockholm växer och söker ännu en kollega till ett sammansvetsat team!Hos HSB erbjuds du en möjlighet till ett självständigt arbete, samtidigt som ni i arbetsgruppen backar upp varandra vid behov. Ansvarsområdet berör Hässelby, Traneberg och Bromma.En arbetsgivare med långsiktiga målHSB Hyresfastigheter ansvarar för de fastigheter som HSB Stockholm äger och förvaltar i egen regi. Som fastighetsägare erbjuder HSB Stockholm hyreslägenheter till bosparande medlemmar. HSB:s uppdrag är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastighetsportföljen. Förutom professionell förvaltning av befintligt bestånd är en viktig del av uppdraget att öka antalet hyresrätter genom nyproduktion och förvärv. Idag uppgår det totala beståndet till ca 4 000 lägenheter belägna inom Storstockholmsområdet.2021-07-06Som fastighetsskötare hos HSB Stockholm Hyresfastigheter arbetar du nära både kunden och fastigheten. Arbetet kräver därmed att du är både praktisk och social som person. Du ansvarar för ett antal fastigheter där du utför tillsyn och underhåll. Det är även ditt ansvar att kommunicera med samtliga funktioner som hjälps åt att förvalta fastigheterna.Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som fastighetsskötare eller likvärdig utbildning. Du bör vara teknisk och praktiskt lagd, samt ha en förmåga att ha "felsökningsfokus" då arbetet i stor utsträckning innebär att aktivt hitta och åtgärda fel.I rollen ingår: Vara nära kunden och ge god och kvalitativ service.Sköta tillsyn och rondering avseende drift, underhåll och skötsel för att kunna ha ett proaktivt arbetssätt.Avhjälpa felanmälningar, exempelvis byte eller reparation av sanitetsarmaturer, byte eller ompackning av blandare, enklare felsökning av värme, vatten och ventilation.Arbete med elinstallationer där behörighet ej erfordras.Beställa och hålla kontakt med entreprenörer för löpande skötsel.Bidra aktivt i arbetet med upphandling, energioptimering och underhållsplanering.Ekonomihantering, dvs. delta i förbättringsarbetet utifrån NKI samt bidra till utveckling och samarbete.Önskade kvalifikationer: 5-10 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på ett fastighetsförvaltande bolag, alternativt leverantör till detsamma.Goda kunskaper inom tekniska installationer (värme/ventilation) och energifrågor.Väldigt god datavana då HSB dagligen arbetar i mobilapplikationer samt Officepaketet.Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska samt hantera engelska både muntligt och skriftligt på en grundläggande nivå.B-körkort.Heta arbeten.Vi lägger mycket stor vikt vid de personliga egenskaperna då en stor och viktig del av arbetet handlar om kontakten med kunder och dagligt samarbete med förvaltningsorganisationen. Vi ser därmed att du har känslan för hur service ska ges till de boende samtidigt som du ser och möter deras behov i deras vardag. Du blir deras vardagshjälte!Du är en eldsjäl som gillar interaktionen med människor, har lätt för att se potential och vill utveckla miljön och området du jobbar i. Du är både en självständig problemlösare och en god lagspelare.HSB Stockholms värderingarHSB Stockholm arbetar aktivt utifrån sina kärnvärden både vad gäller det interna och externa bemötandet. Värdeorden sammanfattas ETHOS, som kommer från grekiskans förtroende, (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, Samverkan). Utifrån dessa ord strävar HSB Stockholm att vara en attraktivt och trygg arbetsgivare. Därmed ser de gärna att även du identifierar dig med dessa kärnvärden då de kommer att genomsyra din arbetsvardag.Välkommen med din ansökan!Om du tycker att tjänsten som fastighetsskötare passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, skicka din ansökan snarast.I denna rekrytering samarbetar HSB Stockholm med Fasticon. Alla ansökningar behandlas löpande. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post.Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jeanette Kanka på jeanette.kanka@fasticon.se eller 072-389 99 75. Under juli har vi semester och därmed sker inget urvalsarbete. I augusti sker löpande urval och sista ansökningsdag är den 6 augusti.Om FasticonFasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Vi hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det gör vi genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad. Kunderna finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.fasticon.se. Sista dag att ansöka är 2021-08-06Fasticon Kompetens AB5850652