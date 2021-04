Fastighetskonsult plats- & fastighetsutveckling till Mind Retail - Therese Malk AB - Chefsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Therese Malk AB

Therese Malk AB / Chefsjobb / Stockholm2021-04-08Mind Retail tror på framtidens handel och är specialister inom retail och stadsutveckling. För oss är retail synonymt med begreppet levande stadsmiljö och inkluderar de funktioner som får människor att vilja besöka och stanna på en plats; butiker, restauranger, service, hälsa, aktivitet, kultur, evenemang och andra mötesplatser.Vi förstår konsumenten och vilka effekter förändrade konsumentbeteenden får i fastigheter och på platser. Mind Retail erbjuder tjänster på strategisk och operativ nivå främst till fastighetsägare, fastighetsförvaltare, städer, kommuner och organisationer.Sedan starten 2015 har Mind Retail jobbat på uppdrag av de främsta fastighetsbolagen i Sverige och har visat att vi kan skapa bestående värden för våra kunderMind Retail söker fastighetskonsult inom plats- & fastighetsutvecklingHar du intresse för fastigheter och vill bidra till levande stadsmiljöer? Är du nyfiken på framtidens innehåll i stadskärnor och platser och vill vara med om att utveckla dessa? Om du dessutom är en person som har förmåga att se helheten och som kan leda projekt tillsammans med högpresterande team av ansvarsfulla och professionella människor - då kanske du är vår nya fastighetskonsult!TjänstenSom fastighetskonsult inom plats- & fastighetsuveckling arbetar du med både nya och återkommande uppdragsgivare och ansvarar för att leda och driva ett eller flera projekt/uppdrag från start till mål.Dina huvudsakliga arbetsområden är att:Ge strategisk rådgivning till våra kunder främst avseende innehållet på en given plats eller i en fastighet med betoning på handel, restaurang & café, kommersiell service etc.Leda framtagning av affärsplaner och strategiplaner för en plats eller fastighet i ett team, vilket b.la. innebär att du ska kunna upprätta intäktskalkyler samt ha kontakt med potentiella verksamheter för platsen/fastigheten, arkitekter, fastighetstekniker, kommun och andra intresseorganisationer.Leda framtagning av uthyrningsstrategier samt verkställa dem i form av uthyrningar och omlokaliseringar.Ansvara för leverans av uppdrag gentemot kund, vilka oftast är fastighetsägare eller stad/kommun.Sälja in uppdrag.Vi har vårt kontor på Grev Turegatan 30 i Stockholm men arbetar på uppdrag över hela Sverige. Resor i tjänsten förekommer.Vi erbjuderDu kommer att få jobba med välrenommerade kunder och leda projekt som kan ge påverkan på samhällsbyggandet både på kort och lång sikt. Det är en självständig roll men med fördelen av tillgång till kompetenta kollegor. Vi erbjuder en stor variation av uppdragsgivare och en hög grad av frihet under ansvar. Företagskulturen kännetecknas av öppenhet och nytänkande med en stark teamkänsla där alla bidrar med en vilja att leverera värde till uppdragsgivarna. Vi på Mind Retail har en ambition att utveckla både de platser som vi arbetar med och oss själva som människor.Din bakgrund och personDu har eftergymnasial utbildning och flera års erfarenhet från fastighetsbranschen, gärna där du lett tvärdisciplinära arbetsgrupper. Kanske är du idag affärsutvecklare, etablerare eller jobbar med uthyrning. Som person är du kundorienterad med strategisk höjd och starkt affärsfokus. För att trivas hos oss bör du vara prestigelös, ha problemlösande förmåga och vara orädd i att sälja och att hitta nya affärer. Det är meriterande med kunskap inom kontor, bostäder eller samhällsservice.Din ansökanVi ser fram emot din ansökan tillsammans med CV och ett personligt brev så snart som möjligt, dock senast den 15 maj 2021. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Therese Malk på telefon 072-389 99 76 eller rekryteringskonsult Maria Mattsson på telefon 070-377 17 21. Naturligtvis behandlas alla ansökningar konfidentiellt.Proper People är ett rekryteringsföretag specialiserat på att stödja bolag att nå sina affärsmål genom ledarstödd rekrytering, personbedömningar och konsultförmedling främst av chefer och specialister inom fastighetsbranschen. Läs mer på ( http://www.properpeople.se/) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-08Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-18Therese Malk AB5677734