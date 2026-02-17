Fastighetsjurist till projekt Mälarporten
2026-02-17
Här får du arbeta i ett av Sveriges mest spännande stadsomvandlingsprojekt och vara med och skapa långsiktiga juridiska lösningar som påverkar en hel stad. Som fastighetsjurist i Mälarporten får du en strategisk och självständig roll i genomförandet av Västerås största stadsomvandling någonsin.
Mälarporten är ett omfattande utvecklingsområde mitt i staden där vi planerar för nya bostäder, arbetsplatser, grönområden och en ny stationsmiljö. Projektet befinner sig i ett intensivt genomförandeskede med många parallella processer och komplexa juridiska frågor. Här finns stort utrymme för nytänkande.
Som fastighetsjurist har du en nyckelroll i exploateringsprojekten och ansvarar för projektens avtal, både befintliga och nya, och säkerställer att de är juridiskt hållbara och strategiskt genomtänkta över tid. Du driver fastighetsrättsliga frågor och företräder staden i fastighetsbildningsprocesser i dialog med myndigheter och berörda fastighetsägare.
Du deltar i strategiska diskussioner kring stadsutvecklingen, där du bidrar med ett juridiskt perspektiv och ges möjligheten att delta i arbetet med att förbättra samhällsbyggnadsprocessen inom hela staden. I vardagen samverkar du nära med övriga teammedlemmar i Mälarporten som projektchef, byggprojektchef för resecentrum, projektledare och controllers inom enheten. Du har även ett nära samarbete med stadens exploateringschef och övriga jurister. Externt företräder du kommunen i dialoger och förhandlingar med bland annat byggherrar och fastighetsägare. Vid behov ingår även att föredra ärenden i politiska sammanhang.
Det här är en självständig roll där du förväntas se möjligheter, ta initiativ, identifiera risker och vara med och forma de lösningar som krävs i ett projekt som ständigt utvecklas.
Din kompetens
Vi söker dig som har en juristexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig och tidigare erfarenhet av avtal i komplicerade projekt. Du har god förståelse för fastighetsrätt, transaktioner och fastighetsekonomiska frågor samt erfarenhet av förhandling. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med entreprenadrätt, bolagsrätt, markanvisnings- eller exploateringsavtal samt om du har erfarenhet av fastighetsbildningsfrågor.
Det är viktigt att du är trygg i din sakkunskap och kan ge tydliga råd även i frågor som är utmanande och under utveckling. Du har en strategisk blick, god analytisk förmåga och trivs i nära samarbete med andra.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett starkt och engagerat team med bred kompetens. Vi arbetar nära varandra i frågor och delar ambitionen att forma en hållbar och attraktiv stad för framtiden.
Du får en unik möjlighet att arbeta i ett av Västerås mest omfattande och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Här finns utrymme att påverka, utvecklas och ta stort ansvar i en roll som kombinerar juridik, strategi och samhällsbyggande.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att en viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
