Fastighetsingenjör
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2026-06-04
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Trelleborgs församling söker fastighetsingenjör! De ägda fastigheterna är S:t Nicolai kyrka, församlingshemmet, ett större kapell med krematorium, ett mindre kapell och tillhörande personalbyggnader. Tjänsten är ny och förutsätter att du tycker om och har förmåga att bygga upp en ny roll efter egna initiativ.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och arbetsområden:
• Projektleda mindre fastighetsprojekt självständigt och större tillsammans med Kyrkogårds- och fastighetschefen, som är projektägare
• Planera, samordna, genomföra och följa upp drift och underhåll enligt vård- och underhållsplaner. Arbeta med lokalförsörjningsplan.
• Skapa kostnads- och beslutsunderlag till underhållsåtgärder och investeringar
• Hålla kontakt och samordna entreprenörer, leverantörer och konsulter
• Ta emot kommunens miljöenhet för tillsynsbesök samt hantera ev. åtgärder. Säkerställa att fastigheterna uppfyller lagkrav och myndighetskrav
• Arbeta med församlingens miljödiplomering och andra miljöfrågor
• Beställa service och reparationsarbeten. Skriva rutiner.
• Vara brandskyddskontrollant, hantera och administrera systematiskt brandskyddsarbete
• Medverka vid skyddsronder
• Utföra övriga vanligt förekommande uppgifter inom drift och fastighetsunderhåll tillsammans med vaktmästare
Grad av självständighet och eget initiativ:
Rollen förutsätter hög grad av självständighet och eget initiativ. Du har stor frihet att lägga upp din arbetsdag som du önskar.
Samarbetsförmåga och samarbetsytor internt och externt:
Mycket god samarbetsförmåga krävs både internt, med privatpersoner och samarbetspartners.Publiceringsdatum2026-06-04Dina personliga egenskaper
• strukturerad
• kommunikativ och lyhörd
• hög koncentrationsförmåga
• hög samarbets- och lösningsorienteringsförmåga
• hög ansvarskänsla och förmåga att arbeta självständigt
Yrkeserfarenheter:
Minimikraven för tjänsten är erfarenhet inom planering, samordning och arbete inom drift och underhåll av fastigheter. Önskvärt och meriterande är projektledningserfarenhet från arbete med Svenska kyrkans fastigheter eller från arbete i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Formell utbildning/kompetens:
Minimikraven för tjänsten är B-körkort och gymnasieutbildning. Önskvärt och meriterande är utbildning inom fastighetsförvaltning, byggteknik eller motsvarande. Språkkraven är mycket god svenska, både muntligen och skriftligen.
IT-kompetens/särskilda program:
Tjänsten kräver kunskap att arbeta i vanligt förekommande fastighetssystem samt program såsom Office-paketet. Det är viktigt att kunna arbeta strukturerat. Meriterande är framställning av ritningar i Auto-cad eller motsvarande program.
Möjligheter till utveckling:
Möjligheter finns för utveckling inom rollen såsom deltagande i nätverk och utbildningar inom fastighetsförvaltning.Så ansöker du
Märk din ansökan med "Fastighetsingenjör". Urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför så fort som möjligt men senast 2026-08-02. Upplysningar lämnas av Kyrkogårds- och Fastighetschef Ingrid Trollås 0410-59759, ingrid.trollas@svenskakyrkan.se
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Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt från rekryterings-och annonseringsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: ingrid.trollas@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Församling
(org.nr 252001-3091)
Rännevägen 6 (visa karta
)
231 43 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkogårdsförvaltningen Trelleborgs församling Kontakt
Kyrkogårds- och Fastighetschef
Ingrid Trollås ingrid.trollas@svenskakyrkan.se 0761304084 Jobbnummer
9947596