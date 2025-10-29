Fastighetsförvaltare till Göteborg
2025-10-29
För vår kunds räkning söker vi just nu en teknisk fastighetsförvaltare till Göteborg. Uppdraget är på deltid och förväntas starta 2026.04.27 eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig som vill arbeta på ett företag med starkt fokus på hållbart boende och långsiktighet. Vår kunds affärsidé är att bygga, förvalta och förvärva attraktiva och miljövänliga hyresrätter i större städer. De bygger inte för att sälja vidare utan behåller och förvaltar bostäderna själva, vilket gör att frågor som kvalitet, hållbarhet och trivsel blir ännu viktigare. Hos dem får du bidra till att skapa hem och levande kvarter där människor verkligen vill bo.
Arbetsuppgifter: Helhetsansvar för den löpande förvaltningen av fastigheterna. Ansvara för den tekniska förvaltningen och garantifrågor samt driva dessa gentemot hyresgäster och entreprenörer. Ansvara för framtagande av drift och serviceavtal i samråd med förvaltningschef. Kontrollera utförandet av löpande förvaltningstjänster såsom städ, fastighetsskötsel och drift. Ansvara och fördela felanmälningar samt hantera försäkringsärenden och övriga frågor som rör drift och underhåll i fastigheterna.
Vara kontaktperson gentemot hyresgäster och ansvara för information och kommunikation med dessa. Beställa drift och underhållsåtgärder enligt företagets rutiner och säkerställa att myndighetskontroller utförs på respektive fastighet. Ansvara för lägenheternas uppkoppling gällande varmvatten, eldebitering samt TV och bredband. Sakgranska fakturor för fastigheterna samt hantera fakturering till hyresgäster. Utföra avflyttningsbesiktningar och vid behov visa lägenheter. Hantera energifrågor, till exempel kalla lägenheter eller andra avvikelser.
Övrigt: Start: 2024.04.27 enligt överenskommelse Slut: Uppdrag eller möjlighet till anställning Omfattning: 50% Placering: Göteborg
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Flera års erfarenhet av teknisk förvaltning
Erfarenhet av bostadsförvaltning
Önskade personliga egenskaper: Självständig och tar ansvar för att driva arbetet framåt Strukturerad med god förmåga att planera och prioritera Målinriktad och resultatorienterad Kommunikativ och tydlig i både tal och skrift.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Farzaneh Ghaderi ferri.ghaderi@devotum.se Jobbnummer
9579268