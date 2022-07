Fastighetsförvaltare till Fastighetsavdelningen i Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby

2022-08-01



Söker du en roll där du som fastighetsförvaltare får möjlighet att ha ett helhetsansvar för fastighetsfrågor i ett affärsområde? Vill du ha en central roll för fastighetsfrågor i en kommun som växer? Då kan detta vara tjänsten för dig! Nu söker vi en affärsområdesansvarig till oss på fastighetsavdelningen i Upplands Väsby kommun.Vi erbjuder dig- Du får möjlighet att vara en av två affärsområdesansvariga och ha ett helhetsansvar för ett affärsområde. Det innebär ett självständigt arbete under eget ansvar och med stora möjligheter att själv lägga upp det dagliga arbetet- Här blir du en del av ett kontor som tror på god samverkan för att utveckla service som skapar värde för Väsbyborna- Hos oss blir du en del av en kommun som växer. Bland annat pågår både planering och byggnation av såväl nya förskolor som skolor. Det gör fastighetsavdelningens arbete extra viktigt!2022-08-01Som affärsområdesansvarig blir du en del av fastighetsavdelningen som ingår i kontoret för samhällsbyggnad med omkring 125 anställda. Fastighetsavdelningen består av en arbetsgrupp för projekt och affärsområde med 14 medarbetare. I gruppen ingår fastighetschef, biträdande fastighetschef, affärsområdesansvariga, projektledare och hyresadministratörer. Till fastighetsenheten finns en separat driftverksamhet med en egen driftchef.Avdelningen ansvarar för förvaltning av cirka 180 000 kvm lokaler, vilket innefattar:- Kommunägda lokaler, byggnader och utemiljöer- Lokaler/byggnader som kommunen hyr av andra fastighetsägare för de kommunala verksamheternas behovAvdelningen förväntas medverka aktivt vid kommunens övergripande planering.Som affärsområdesansvarig har du övergripande ansvar för att säkerställa så att att kommunens olika verksamheter får det stöd som de behöver. Det gör du genom att planera och utveckla lokaler som är till nytta för verksamheterna och för Väsbyborna. Det innebär kontakt med flera olika parter, exempelvis kollegor inom kontoret, hyresgäster, förtroendevalda och kommunala bolag.I rollen ingår även att:- Säkerställa att avdelningen lämnar professionella råd och beslutsunderlag samt verkställer politiska beslut- Planera och följa upp såväl budget som genomförande av beslutade mål och uppdrag- Ansvara för beställning av fastighetsuppdrag att bygga eller bygga ut kommunens ägda fastigheter- Förvalta och underhålla kommunens ägda eller inhyrda fastighetsobjekt- Säkerställa att planerat underhåll blir genomfört på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt- Förhandla lokalhyror och hyreskontrakt- Hantera in- och uthyrning av lokaler till kommunalt finansierad verksamhetÄr du den vi söker?Vi söker dig som har:- Flerårig erfarenhet av liknande arbete med resultatansvar inom förvaltning av fastigheter- Erfarenhet av arbete med upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU)- Goda kunskaper inom ekonomi- Goda kunskaper inom hyresjuridik- Goda kunskaper i svenska- B-körkortDet är meriterande om du har:- Akademisk examen som civilingenjör eller ekonomi- Erfarenhet av arbete i offentlig sektor såsom kommun, region och/eller kommunalt bolag- Erfarenheter av arbete med utveckling och uppföljning av överenskomna serviceåtagandenSom person är du strukturerad och samarbetsorienterad. Du kan självständigt och tillsammans med andra lösa olika uppgifter utan att missa de långsiktiga strategierna. Vi ser att du behöver ha förmågan att vara resultatorienterad i din roll och hantera olika uppdrag i pressade situationer på ett konstruktivt sätt. För att lyckas krävs också att du är relationskapande och hänsynstagande, vilket innebär att du är lyhörd och öppen för andras perspektiv.Varmt välkommen med din ansökan!Som anställd i Upplands Väsby kommunVi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Alla medarbetare har tillgång till ett kostnadsfritt och anonymt personalstöd för såväl arbetsrelaterade som privata frågor. Mer information finner du på /admin/settings-advertisements/www.upplandsvasby.se/arbetsgivareUpplands Väsby kommunKommunen är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Vi har omkring 1600 månadsanställda medarbetare och finns med närhet till Stockholm, Uppsala och Arlanda. Vår vision är att attrahera nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och en investering för framtiden.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.MångfaldFör att finna medarbetare med rätt kompetens ska rekryteringsprocessen vara utformad så att alla bedöms efter sina kvalifikationer. Vi tror att medarbetares olikheter bidrar till verksamhetsutvecklingen och ökad attraktionskraft.Finskt förvaltningsområdeUpplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde. Informera därför gärna om du är finskspråkig.

Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslön

Sista dag att ansöka är 2022-08-21
Upplands Väsby kommun