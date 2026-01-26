Fastighetsförvaltare med VD-ansvar
Hsb:S Brf Blåsut i Göteborg / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-01-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hsb:S Brf Blåsut i Göteborg i Göteborg
Som förvaltare med VD-ansvar leder du den operativa och strategiska fastighetsförvaltningen för en av Göteborgs större bostadsrättsföreningar i tätt samarbete med styrelsen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och utveckla fastighetsförvaltningen från grunden. - Ansvara för budget, ekonomisk uppföljning och rapportering till styrelsen. - Planera och följa upp underhålls- och investeringsprojekt. - Leda det dagliga arbetet för fastighetsskötare och annan personal. - Säkerställa god kommunikation med boende, entreprenörer och myndigheter. - Förbereda och presentera beslutsunderlag till styrelsens arbetsutskott. - Initiera och driva förbättringsprojekt inom drift, energi och boendemiljö.Publiceringsdatum2026-01-26Kompetenser
• Relevant utbildning inom fastighet, teknik eller ekonomi. - Minst 5 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och projektledning. - Erfarenhet av personalansvar, ledarskap och samarbete med styrelser. - God ekonomisk förståelse och vana vid budgetarbete. - Förmåga att arbeta strategiskt och operativt. - B-körkort.Dina personliga egenskaper
• Självständig och initiativrik med starkt ledarskap. - Strukturerad och analytisk med god planeringsförmåga. - Kommunikativ och trygg i att representera verksamheten. - Lösningsorienterad och affärsmässig, med erfarenhet av medlemsstyrd organisation. - Engagerad i att skapa långsiktig hållbarhet och god boendemiljö.
Externa rekryteringsföretag undanbedes.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6973489-1806296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hsb:S Brf Blåsut i Göteborg
, https://brfblasut.teamtailor.com
Gröna gatan 41 (visa karta
)
414 54 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BRF Blåsut Jobbnummer
9705805