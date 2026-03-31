Fastighetsförvaltare i Täby
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag och inventera med 162,000 lägenheter i nio länder med ett fastighetsvärde om 332 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Dare, Care och Share - uppfyller vi målet om att erbjuda omtänksamma boende som förenklar och förgyller livet för våra kunder. Heimstaden är listade på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.heimstaden.com
Är du en Fastighetsförvaltare som brinner för fastigheter, ekonomisk lönsamhet och att bygga långsiktiga kundrelationer? Vi söker dig som är redo att ta en central roll i vår verksamhet och bidra till vår vision om att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden.

Om tjänsten
Som Fastighetsförvaltare blir du en viktig resurs i vårt team som består av Områdeschef, Fastighetsskötare, Bostadsuthyrare samt andra stödfunktioner till förvaltningen. Som Fastighetsförvaltare ansvarar du för fastighetsbeståndet ur ett övergripande tekniskt perspektiv med affärsmässighet i fokus. Du stöttar i förvaltningsärenden samtidigt som du säkerställer att dessa genomförs kostnadsmedvetet och effektivt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
- Ansvar för standardförbättringar i lägenheter och samarbetar för att skapa en trivsam boendemiljö, med målet att förbättra kassaflöde, kundnöjdhet och främja en effektiv förvaltning.
- Ansvar för mindre underhållsprojekt i samarbete med Projektledare.
- Uppföljning av ronderingar, myndighetskrav och energiförbrukning.
- Daglig kontakt med både bostads- och kommersiella hyresgäster, där du främjar goda relationer, service och tillgänglighet.
- Ansvar för att samordna hyresgästkommunikation i olika ärenden och projekt för att skapa trygghet genom tydlig information.
- Ansvar för besiktningar av bostäder och kommersiella lokaler.
Rollen är placerad i Täby och rapporterar till Områdeschef som utgår från samma kontor.
Vem är du och vad har du med dig?
För att lyckas i rollen har du några års erfarenhet inom fastighetsförvaltning, är strukturerad och har ett starkt kundfokus. Du är en prestigelös och energisk lagspelare med ett starkt affärsmässigt fokus. Du är även en problemlösare av rang, med stor kommunikativ förmåga och en förmåga att balansera lyhördhet och beslutsamhet. Service och kommunikation är dina ledord - du möter hyresgäster och kollegor med lyhördhet och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vidare ser vi att du har:
Erfarenhet av hyresgästkontakt och entreprenörskontrakt
Kunskap om generella myndighetskrav och fastighetsägarens ansvar
Goda digitala kunskaper och är en van användare av Office-paketet, ekonomisystem. Du har med fördel även arbetat i Vitec eller något liknande fastighetssystem
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift (ytterligare språkkunskaper är meriterande)
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, fastighetsförvaltning eller motsvarande
Erfarenhet av förädling av fastigheter
B-körkort Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27. Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "00487144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Heimstaden Sweden AB
(org.nr 556615-4497), https://corporate.heimstaden.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Heimstaden Kontakt
Rekryterare
Emina Campara Jobbnummer
9830967