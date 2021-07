Fastighetsförvaltare - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Fastighetsskötarjobb i Piteå

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fastighetsskötarjobb / Piteå2021-07-01Har du kunskap inom fastighetsförvaltning? Är du prestigelös, självgående och flexibel? Då kan det vara just dig vi söker!Vi expanderar och söker därför en fastighetsförvaltare med bas i Piteå. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Wallsténhus fastigheter inrymmer kontor, handel, logistik och bostäder. Vi har fastigheter på fyra orter i Norrbotten med det största beståndet i Piteå. Total förvaltad yta uppgår till ca 40.000 kvm.En viktig grundbult i vår företagskultur är att vi vill bidra till hemstaden Piteås fortsatta positiva utveckling genom att skapa attraktiva miljöer och mötesplatser i staden. Vi är ett ägardrivet fastighetsbolag med korta beslutsvägar och en liten organisation där alla är vana vid att hugga i där det behövs. Vi tror därför att du som söker tjänsten är någon som trivs även med arbetsuppgifter utanför den typiska förvaltarrollen. Eftersom lägenheter utgör en del i vårt bestånd kan boende ordnas om flytt blir aktuellt för att påbörja tjänsten.Som förvaltare hos oss kommer du bl.a. att:ansvara för de tekniska systemen i fastigheterna samt leda arbetet med att införa digitala system för styr och övervakningha ett övergripande ansvar för det löpande underhållet, reparationer och hyresgästanpassningar på och i fastigheternaansvara för att öka byggnadernas kort- och långsiktiga prestanda och minska deras miljöpåverkanvara våra externt anlitade fastighetsskötares kontaktperson i frågor som rör den dagliga drifteni samarbete med ledningen vara delaktig i större lokalanpassningar och om- och nybyggnationeransvara för rapportering till myndigheter och uppfyllnad av myndighetskrav2021-07-01Vi söker dig med kunskap inom fastighetsförvaltning förvärvad via utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Förutom detta söker vi dig som:Kan uppträda på ett förtroendeskapande sätt gentemot samarbetspartners och hyresgästerÄr van vid att använda Excel och gillar digitala arbetsredskapTrivs med att ha flera arbetsuppgifter igång samtidigtÄr lösningsorienterad och levererar i tidÄr bra på att uttrycka dig i skriftHar B-körkortDenna rekryteringsprocess hanteras av StudentConsulting, Vi hänvisar därför eventuella frågor till StudentConsultings rekryterare Therese Isaksson via epost: therese.isaksson@studentconsulting.com Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-31Studentconsulting Sweden AB (Publ)5840051