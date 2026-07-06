Fastighetsförvaltare
Lapland Resorts AB / Chefsjobb / Kiruna Visa alla chefsjobb i Kiruna
2026-07-06
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Fastighetschef / Fastighetsförvaltare till Lapland Resorts
Vill du ansvara för fastigheterna på en av Skandinaviens mest unika fjälldestinationer?
Vi söker nu en Fastighetschef/Fastighetsförvaltare som vill ta ett helhetsansvar för den tekniska förvaltningen och den operativa driften av våra fastigheter i Björkliden och Riksgränsen.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera teknisk kompetens, ledarskap och verksamhetsutveckling. Hos oss får du arbeta nära verksamheten, fatta egna beslut och vara med och utveckla en fastighetsorganisation som är avgörande för våra gästers upplevelse.
Om rollen
Som Fastighetschef/Fastighetsförvaltare ansvarar du för den dagliga driften och den tekniska förvaltningen av Lapland Resorts fastighetsbestånd. Du säkerställer att våra fastigheter drivs effektivt, säkert och långsiktigt hållbart genom planering, arbetsledning och uppföljning.
Du leder det dagliga arbetet inom fastighetsfunktionen och samordnar både interna medarbetare och externa entreprenörer. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du arbetar både strategiskt och operativt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av våra fastigheter.
Säkerställa att tekniska installationer såsom ventilation, värme, kyla, el, styr- och reglerteknik samt VA fungerar effektivt.
Planera, prioritera och följa upp förebyggande underhåll.
Ansvara för felanmälningar och säkerställa att åtgärder genomförs med rätt kvalitet och inom rätt tid.
Arbeta med driftoptimering och energieffektivisering.
Leda och fördela det dagliga arbetet inom fastighetsfunktionen.
Ha personalansvar för medarbetare inom fastighetsavdelningen, inklusive arbetsmiljö, utvecklingssamtal, rehabilitering och kompetensutveckling.
Samordna och följa upp entreprenörer och serviceavtal.
Medverka i budgetarbete och följa upp drift- och underhållskostnader.
Identifiera förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter.
Säkerställa att myndighetskrav, egenkontroller och besiktningar genomförs och dokumenteras.
Delta i mindre ombyggnads- och underhållsprojekt samt följa upp kvalitet, tid och kostnader.
Vi söker dig som har
Minst 3–5 års erfarenhet av fastighetsdrift, fastighetsförvaltning eller teknisk förvaltning.
Erfarenhet av arbetsledning.
Erfarenhet av entreprenörsstyrning.
Erfarenhet av underhållsplanering.
Erfarenhet av budgetuppföljning.
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, driftteknik eller annan likvärdig teknisk utbildning.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från hotell-, destinations- eller besöksnäring.
Erfarenhet från fjällanläggning eller annan säsongsverksamhet.
Erfarenhet av brandskyddsarbete.
Erfarenhet av energioptimering.
Erfarenhet av projektledning.
För att lyckas i rollen tror vi att du
Är en trygg ledare som skapar struktur, tydlighet och engagemang i vardagen. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och tar ansvar för att driva frågor hela vägen i mål.
Du trivs med att samarbeta med olika funktioner, bygger goda relationer och har lätt för att prioritera när tempot är högt. Samtidigt har du ett genuint tekniskt intresse och ett starkt fokus på kvalitet, service och driftsäkerhet.
Hos oss får du möjlighet att
Arbeta i en unik fjällmiljö där ingen dag är den andra lik.
Ha en nyckelroll i utvecklingen av våra fastigheter och tekniska anläggningar.
Kombinera operativt arbete med strategisk utveckling.
Vara en del av ett engagerat team som tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Lapland Resorts äger två av Skandinaviens mest unika fjälldestinationer; Björkliden och Riksgränsen, samt den högt belägna fjällstationen Låkktatjåkko. Vi har fokus på natur- och skidturism samt konferenser, aktiviteter och event. Vår verksamhet grundar sig i den arktiska fjällvärlden som är rå, vacker och fri, en plats som erbjuder upplevelser för livet. Genom vårt engagemang, vår kunskap och vår vilja att våga skapar vi personliga och minnesvärda upplevelser.
Våra värderingar är något som betyder något visst för oss: Vi bryr oss, vi kan vårt, vi vågar. De formar oss och styr våra beslut och vårt agerande. Vår mission är att vi öppnar dörren till något större. När vi öppnar porten till en av Europas sista vildmarker gör vi det med stor omsorg – om naturen, våra gäster och våra kollegor som arbetar här.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, på heltid.
Placeringsort: Björkliden (100 %)
Tillträde: Enligt överenskommelseBoende: Personalboende finns att tillgå
Sista dag att ansöka är Vi rekryterar löpande – vänta inte med din ansökan.
Observera att tjänsten innebär arbete även under vissa helger, eftersom vår verksamhet bedrivs sju dagar i veckan året runt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lapland Resorts AB
(org.nr 556787-5611)
981 93 KIRUNA (NORRBOTTENS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lapland Resorts Jobbnummer
9993801