Mora kommun söker nu en engagerad och erfaren fastighetsförvaltare med ansvar över ett eget fastighetsbestånd.
Tillsammans med kollegorna på fastighetsenheten arbetar du med att utveckla och effektivisera kommunens lokalförsörjning.
Mora kommun förvaltar idag cirka 90 fastigheter på totalt 140 000 kvm inom bland annat skolor, kulturbyggnader, kontor, vårdboenden och fritidsanläggningar och har flera spännande projekt på gång. Fastighetsenheten implementerar nu även ett fastighetssystem och du får möjligheten att vara med och utveckla vår digitala lösning.Dina arbetsuppgifter
I rollen som fastighetsförvaltare har du ett övergripande ansvar att förvalta lokaler för kommunens verksamheter och externa hyresgäster. Du har löpande kontakt med våra hyresgäster och tillgodoser att lokalerna uppfyller myndighetskrav och verksamheternas behov.
Som fastighetsförvaltare på Teknik- och serviceförvaltningen arbetar du kontinuerligt med underhållsplanering där du är projektledare för både renoveringar och mindre ombyggnationer. Du bidrar med din kunskap i sakfrågor, deltar aktivt i olika interna forum och tar initiativ till vidare utredningar när behov uppstår. Du arbetar med budget och resultat för fastigheterna inom området.
Vi söker därför dig som är driven och ansvarskännande med ett strukturerat arbetssätt, du trivs i en roll där du självständigt driver ditt arbete framåt och prioriterar effektivt på både kort och lång sikt. I din roll har du många kontaktytor, både inom och utanför kommunen, det är därför viktigt att du har lätt för att kommunicera och samarbeta på ett lyhört sätt där du motiveras av att skapa professionella och förtroendefulla relationer.Kvalifikationer
Du som söker skall ha relevant universitets-/högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Körkort B är ett krav.
Vi ser det meriterande om du har erfarenhet inom fastighetsförvaltning, ekonomi eller byggprojektledning. Kunskaper inom ABFF, ABT, AB04, boverkets byggregler och LOU. God förståelse för förvaltningsprocesser, underhållsplaner och livscykelperspektiv samt god förståelse för digitala lösningar inom fastighetsdrift.
Rekryteringen sker löpande.
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
