Fastighetselektriker
Randstad AB / Installationselektrikerjobb / Eslöv
2025-12-16
Fastighetselektriker till teknikteamet på Orkla Foods Sverige i Eslöv - gör skillnad med din kompetens!
Som fastighetselektriker hos oss blir du hjärtat i våra fastigheters elsystem. Du får en vardag fylld av variation - från felsökning och reparation till planerade elinstallationer och smarta lösningar för framtidens fastigheter.
Vi jobbar med el i en komplex fabriksanläggning - här händer det alltid något, och du får en varierad vardag med både akuta insatser och långsiktiga lösningar.
Det här är en chans att bli del av ett lokalt och internationellt bolag där vårt team präglas av hjälpsamhet och stolthet över sitt arbete.
Du blir anställd av Orkla Foods som är en arbetsgivare som månar om sina anställda och är bra på att ta tillfällen i akt att fira lite extra. Du erbjuds kompetensutveckling och stora möjligheter att utveckla dig inom ditt område. Tjänsten är på heltid och dagtid, i Eslöv.
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringskonsult Nadia Milotti på tel. 076-8554059 eller via mail Nadia.Milotti@randstad.se
. Varmt välkommen med din ansökan, urval och intervjuer görs löpande! Orkla längtar efter dig!
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Felsöka, laga och optimera elinstallationer
Jobba proaktivt med underhåll och förebyggande åtgärder
Stötta mindre installationsprojekt
Samverka med kollegor och entreprenörer inom VVS, ventilation, media, styr och regler
Anläggningsskötare brandlarm, medverka vid revisionsbesiktningar av brandlarm.
Bidra till att våra fastigheter håller högsta möjliga standardKvalifikationer
Rollen kräver:
Utbildning som elektriker (gärna med ECY-certifikat)
Erfarenhet av fastighetsel i driftmiljöer.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande är:
Elbehörighet B
Erfarenhet av styr- och reglerteknik
Jobbat med fastighetsautomation eller i ärendehanteringssystem.
Erfarenhet av IT, nätverk , passagesystem
B-körkort
Som person ser vi att du har ett lösningsfokuserat mindset - du tar initiativ och gillar att få saker att funka.
Vi ser också att du har stort ansvarstagande, är samarbetsvillig och flexibel, vi verkar i en stor och ständigt pågående verksamhet.Om företaget
Orkla Foods Sverige AB
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande. Ersättning
Ersättning

Monthly
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett heltidsjobb.
Orkla Foods Sverige AB
Orkla Foods Sverige AB Kontakt
