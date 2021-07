Fastighetsekonom - Välkommen till vårt a+Team! - Accountor Ekonomi & Rådgivning AB - Företagsekonomjobb i Lund

Accountor Ekonomi & Rådgivning AB / Företagsekonomjobb / Lund2021-07-07Brinner du för att arbeta med fastighetsredovisning och dessutom har viss erfarenhet av koncernredovisning? Gillar du kundkontakt, stark kollegial gemenskap och högt tempo? Då tror vi att vi har en tjänst som skulle passa dig!En roll med variation och utvecklingsmöjligheter. På Accountor befinner vi oss just nu på en spännande utvecklingsresa och fortsätter växa inom fastighetsområdet. Vi söker dig som vill utvecklas inom fastighet och koncernredovisning. Du kommer att vara en del av teamet kring några av våra största fastighetskunder. För att trivas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av redovisningsfrågor i samband med fastighetstransaktioner samt att du har viss erfarenhet av koncernredovisning och gärna arbetat i något konsolideringssystem.Främsta arbetsuppgifter:Delaktig i leverans till Accountors största kunder inom koncernredovisning.Delaktig vid konsolidering och kvalitetssäkring av kunders legala månads-, kvartals- och årsbokslut.Fastighetsredovisning & koncernredovisning.Delaktig i arbetet med delårsrapporter och årsredovisning enligt IFRS.Medverka för att utveckla processer och rutiner.Kvalité och leverans är viktigt men även din möjlighet att styra din tid. Förutom spännande uppdrag så ges du möjligheten att arbeta självständigt, varierat och flexibelt, så att även balansen mellan arbete och privatliv fungerar för dig. Självklart kommer du att ingå i ett starkt och seniort team och även bli en del av Accountors fastighetsgrupp som tillsammans utvecklar bolaget inom fastighetsområdet.Dessutom erbjuder vi dig:Att kostnadsfritt bli/behålla auktoriserad SRF redovisningskonsult för att stärka din position på marknaden.Månadsvisa coachsamtal med din chef för att stötta dig i din utveckling och välmående.Möjlighet att bredda och specialisera dig.Löpande kompetensutveckling.Mycket glädje och stark gemenskap.2021-07-07Eftergymnasial utbildning inom ekonomi.Minst tre års erfarenhet av att arbeta med fastighetsredovisning.Viss erfarenhet av konsolidering och rapportering mot kund och meriterande om du har arbetat i Aaro eller annat konsolideringsverktyg.Därutöver tror vi att du värderar en arbetsplats där inkludering, mångfald och vänlighet är en självklarhet och där vi stöttar varandra i utmaningar och lyfter varandra i framgång.Om AccountorAccountor ingår i en internationell koncern och är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. I Sverige är vi ca 300 anställda på åtta orter med det gemensamma målet att hjälpa våra kunder att dra nytta av den moderna, digitala tekniken för sin redovisning, lönehantering och HR. Vi vill hjälpa våra kunder att bli bättre och nå längre än sina konkurrenter. Men Accountor är mer än bara siffror - vi engagerar oss i människor och bryr oss om varandra och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsplats. Vi erbjuder friskvårdsbidrag har självklart kollektivavtal vilket medför tjänstepension.Låter det här intressant? Så kul! Vi ser fram emot din ansökan. Vi intervjuar löpande så skicka gärna in ditt CV och personliga brev redan idag. Vid frågor så är du välkommen att Jessica Petersson på; jessica.petersson@accountor.se På grund av att vi befinner oss mitt i semestertider kan det dröja lite längre tid än vanligt innan du får återkoppling från oss - vi ber om din förståelse och tålamod!Mer nyfiken?Du kan även läsa mer om hur det är att jobba hos oss på vår webbsida eller lär känna oss via Linkedin, Facebook och Instagram!Caring is sharing - Dela gärna annonsen om du känner någon som du tror skulle vara nyfiken på oss.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Accountor Ekonomi & Rådgivning ABScheeletorget 122363 Lund5852691