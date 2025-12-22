Fastighetschef till Hotel Birger Jarl
Hotel Birger Jarl AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Birger Jarl AB i Stockholm
Hotel Birger Jarl är ett fyrstjärnigt hotell beläget i centrala Stockholm. Hotellet har 271 hotellrum och sviter, restaurang och lobbybar samt en konferensvåning med kapacitet för totalt 550 personer. Hotellet vänder sig till såväl affärs- som fritidsresenärer och har en stor andel internationella gäster.
Vår vision är enkel, vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska känna samma sak -"Här vill jag jobba, här vill jag bo!"
Vår filosofi
Vi värdesätter att alla, oavsett yrkesroll och arbetstider, ska ha möjlighet att finna en bra balans mellan privatliv och arbete. Här har våra medarbetare utöver generöst friskvårdsbidrag även tillgång till massage och yoga på arbetstid/alternativ friskvårdstimme och tillgång till hotellets gym. Givetvis har vi kollektivavtal och förmånliga priser på hotellrum och F&B.
Vi erbjuder en möjlighet att utvecklas i din yrkesroll genom vår interna utbildningsakademi.
I tillägg till ovanstående omfattas du som avdelningschef av Hotel Birger Jarls årliga bonusavtal.
Är du en hands-on problemlösare som trivs med både strategiskt ansvar och praktiskt arbete?
Vi söker nu en Fastighetschef som vill ansvara för att vår hotellfastighet är i toppskick och att säkerhetsarbetet fungerar smidigt. Det här är en roll för dig som har en kombination av strategiskt tänk och praktisk problemlösning - du trivs lika bra med att planera och leda som att själv skruva och fixa.
Rollen
Som Fastighetschef har du det övergripande ansvaret för hotellets fastighetsdrift och säkerhetsarbete. Du arbetar nära verksamheten och säkerställer att hotellets miljöer är välskötta, funktionella och trygga. Du arbetar själv operativt med underhåll, reparationer och säkerhetsrutiner.
Du kommer att vara en del av hotellets skyddskommitté samt miljögrupp. Eftersom hotellet är miljömärkt med Green Key kommer miljöarbete att vara en central del av ditt ansvar. Detta innebär att du aktivt bidrar till vårt kontinuerliga arbete för att minska vår miljöpåverkan och säkerställa hållbarhet i vår verksamhet.
Du ingår i hotellets avdelningschefsgrupp.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Löpande underhåll av lokaler, hotellrum, möbler, inredning och material
• Sköta kontakter med hyresvärd PROBITAS, entreprenörer och leverantörer gällande fastigheten
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt säkerställa att brand- och inbrottslarm fungerar
• Nyckel- och låshantering, inklusive rutiner för byte av lås och låskoder
• Kontaktperson för räddningstjänst och väktare
• Sköta, dokumentera samt övervaka driften av anläggningen, inklusive driftstatistik (vatten, el m.m)
• Strategisk utveckling av fastigheten och årlig planering av underhåll
• Internutbildning av personal i säkerhetsrutiner
Du
För att lyckas i rollen som Fastighetschef har du ett brinnande intresse för att leverera resultat och en passion för fastighetsförvaltning. Du omfamnar förändring och strävar alltid efter att göra lite mer än vad som krävs. Du är en problemlösare som hittar nya vägar för tillväxt och utmanar invanda mönster.
Du trivs med metodik och uppföljning, samtidigt som du älskar att möta nya människor och ser utmaningar som något stimulerande. Du är strukturerad, organiserad och har ett gott ekonomiskt sinne.
Vi ser att du har:
• Tidigare erfarenhet i liknande roll med fokus på fastighet och säkerhetsarbete, gärna inom hotell.
• Erfarenhet av fastighetsunderhåll och brandsäkerhetsfrågor
• God vana vid ekonomisk planering och budgetering
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Förmåga att skapa och underhålla goda relationer internt och externt
• Minst tre års erfarenhet i en arbetsledande roll
• B-körkort
Vi ser gärna att du har någon form av eftergymnasial utbildning med fördjupade kunskaper inom fastighetsskötsel, vvs/el/bygg och/eller säkerhet
Vi erbjuder
En varierad roll där du får arbeta både strategiskt och operativt och möjlighet att påverka och utveckla hotellets fastighets- och säkerhetsarbete.
• En heltidstjänst med månadslön och 6 månaders provanställning
• En arbetsmiljö där vi värdesätter personliga egenskaper och matchning med vår företagskultur och värderingar
Är du den vi söker?
Vill du vara med och utveckla vår hotellverksamhet till dess fulla potential och trivs med att vara hands-on i driften? Då ser vi fram emot att höra mer om dig!
Ansök idag!
Observera att vi behandlar ansökningarna löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid eventuella frågor kring tjänsten, kontakta vår VD Anna Nielsén. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Birger Jarl AB
(org.nr 556102-0826) Arbetsplats
Hotel Birger Jarl Jobbnummer
9660801