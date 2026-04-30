Fastighetsansvarig - Volvo Bussar AB, Borås
Volvo Business Services AB / Chefsjobb / Borås Visa alla chefsjobb i Borås
2026-04-30
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Business Services AB i Borås
, Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
, Vara
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning:
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Arbetsbeskrivning:
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Om rollen
Volvo Bussar AB i Borås söker dig som vill arbeta som Fastighetsansvarig och vara med och skapa en trygg, välfungerande och hållbar fabriksanläggning. I rollen får du ett övergripande ansvar för våra fastigheter och bidrar både till den dagliga driften och till utvecklingen på längre sikt.
Du kommer att samarbeta nära kollegor inom produktion, underhåll, säkerhet och andra stödfunktioner samt ha kontakt med externa leverantörer. Rollen erbjuder varierade arbetsuppgifter och goda möjligheter att påverka hur våra fastigheter stödjer verksamheten och våra medarbetares arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter
I rollen som Fastighetsansvarig kommer du bland annat att:
Ansvara för förvaltning, drift och utveckling av fabriksfastigheter i Borås, Uddevalla och Säffle
Samordna fastighetsskötsel, underhållsplaner och samarbetet med entreprenörer
Säkerställa att fastigheterna uppfyller gällande krav inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet
Planera, driva och följa upp projekt kopplade till investeringar, energiförbättringar och lokalanpassningar
Arbeta med budget, kostnadsuppföljning och avtal relaterade till fastigheterna
Koordinera både planerade och akuta åtgärder tillsammans med interna och externa parter
Bidra till Volvo Bussars hållbarhetsarbete genom effektiv energi- och resursanvändning
Vi söker dig som
Har relevant teknisk utbildning inom fastighet, bygg, installation eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av fastighetsförvaltning, industriellt underhåll eller närliggande områden
Är van vid att arbeta med entreprenörer, avtal och myndighetskrav
Trivs med att planera, strukturera och driva arbetet framåt, både självständigt och tillsammans med andra
Är ansvarstagande och har ett lösningsorienterat arbetssätt
Kommunicerar tydligt och bygger goda samarbeten
Har erfarenhet av administrativa uppgifter, till exempel fakturahantering
Är bekväm med resor mellan våra fabriker som en naturlig del av arbetet
Meriterande är om du har:
Erfarenhet från tillverkningsindustri
Kunskap eller intresse för energieffektivisering och hållbarhetsrelaterade projekt
Vi erbjuder
Hos oss får du en ansvarsfull och varierad roll i en verksamhet med långsiktig inriktning, där du får möjlighet att påverka och utveckla industriella miljöer i en modern produktionsverksamhet. Du blir en del av en inkluderande arbetsplats med fokus på säkerhet, samarbete och arbetsglädje, samt får tillgång till Volvo-koncernens förmåner, utvecklingsmöjligheter och stabila anställningsvillkor.
Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan - urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 17 maj.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Kent Ivarsson, Director Manufacturing Engineering +46 765 534 618 Kent.Ivarsson@volvo.com
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vem vi är och vad vi tror på
Vi är engagerade i att forma framtidens landskap för effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Att uppfylla vårt uppdrag skapar otaliga karriärmöjligheter för talanger inom gruppens ledande varumärken och enheter.
Att ansöka om detta jobb ger dig möjlighet att bli en del av Volvo Group. Varje dag kommer du att arbeta med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna inom vårt område för att kunna lämna vårt samhälle i bättre skick för nästa generation. Vi är passionerade om det vi gör och trivs med teamwork. Vi är nästan 100 000 människor förenade över hela världen av en kultur av omsorg, inkludering och empowerment.
Volvo Bussar är en av världens ledande leverantörer av hållbara persontransporter. Det vi arbetar med påverkar miljontals människor runt om i världen: passagerare, förare, kunder; faktiskt hela städer och länder. Detta jobb ger dig möjlighet att arbeta med framtidens transport- och infrastrukturlösningar. Vi har en stark kultur av att arbeta tillsammans för att hjälpa varandra, dela kunskap och erfarenhet. Tillsammans skapar vi den värld vi vill leva i. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "31349-44149311".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197)
405 08 BORÅS
Volvo Group Kontakt
Fru
Mona Teien Borkmann +46 739028137 Jobbnummer
9886743