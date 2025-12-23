Fasadmontör
2025-12-23
LW Sverige söker Fasadmontörer - Ansök idag!
Vill du vara med och leverera hållbara lösningar i ett innovativt företag med stora utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig!
Om rollenSom fasadarbetare kommer du att arbeta med montering av fasadmaterial som bland annat glas, puts och plåt. Du bidrar till att skapa hållbara och kvalitativa lösningar för våra kunder över hela Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montera och installera fasadmaterial.
Arbeta effektivt och kvalitetsmedvetet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom byggbranschen - uppskattas
Är lösningsorienterad, noggrann och trivs i högt tempo.
Har god samarbetsförmåga och tar egna initiativ.
Inte rädd för att jobba på hög höjd
Vad
erbjuder vi?
Kollektivavtal enligt Plåt- och Ventilationsavtalet
Tjänstepension via Fora
Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år
Arbetstidsförkortning - 5 extra lediga dagar/år utöver den
lagstadgade semestern
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ett inkluderande arbetsklimat där vi stöttar varandra
Placering och arbetsort
Vårt huvudkontor ligger i
Stockholm, och det är härifrån vi utgår. Vi har projekt på flera platser i
Sverige, och i ansökan kan du ange om du föredrar att arbeta i Stockholm eller
på annan ort.
Observera: Byggbranschen
är rörlig, och vi kan därför inte garantera en fast tjänst på en specifik ort -
inte ens i Stockholm. Om du söker jobb i Göteborg eller annan stad utanför
Stockholm kan det handla om tillfälliga traktamenteprojekt, men det är
inte säkert att sådana finns tillgängliga vid varje tillfälle.
Vi ser det som
positivt om du är öppen för att arbeta på olika platser, även om vi
självklart lyssnar på dina önskemål.Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
LW Sverige AB är en ledande aktör inom
klimatskal - vi bygger och underhåller tak och fasader i hela Sverige. Vi är
cirka 180 medarbetare och växer stadigt. Hos oss får du vara med och skapa
något beständigt - både i våra projekt och i din egen yrkesutveckling.
Vi
värdesätter mångfald och jämställdhet och ser gärna kvinnliga sökande
• vi tror på styrkan i blandade team!
Låter detta intressant?Ansök idag och bli en del av vårt team! Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6889376-1765134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lw Sverige AB
(org.nr 556398-8244), https://jobb.lwab.se
Örkroken 27 (visa karta
)
138 40 ÄLTA Arbetsplats
LW Sverige AB Jobbnummer
9662313