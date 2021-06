Fasadkalkylator/Anbudsingenjör sökes till Balco AB - Maxkompetens Konsult AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Maxkompetens Konsult AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2021-06-30Fasadkalkylator/Anbudsingenjör sökes till Balco ABHar du erfarenhet inom fasadrenovering och kalkylering? Vill du vara med och starta upp ett nytt affärsområde hos ett expansivt företag? Då är det här tjänsten för dig.Balco utökar nu sina tjänster och kommer som totalentreprenör att erbjuda renovering av fasad i kombination med deras balkongprojekt. Nu söker de därför en fasadkalkylator/anbudsingenjör med stor erfarenhet inom fasad som får möjlighet att vara med redan från uppstartsfas av deras nya affärsområde.Dina arbetsuppgifterI rollen som fasadkalkylator/anbudsingenjör innefattar ditt arbete hela kedjan - från att ta emot förfrågan till att ha en färdig offert till kund. Detta gör du med fokus på att få rätt planering, kalkylering och pris. Du arbetar nära projektcheferna med upphandling av underentreprenörer samt ser till att kalkylerna stämmer överens med resultatet. Då du är experten inom detta område kommer du även att få kompetensutveckla dina kollegor, anpassa entreprenadverksamheten till marknadsbehovet och bidra till att upprätthålla nätverket av underentreprenörer.I tjänsten kommer du ha stora kommunikationsytor och stötta projektledare och platschefer internt. Du kommer dessutom åka ut och vara en del av projekten på plats hos kund för att kunna analysera och göra bedömningar inför kalkylerna.Du kommer in i ett bolag med ett högt tempo där du får vara med på en expansiv resa. Det här är jobbet för dig som vill vara med och bygga upp något nytt, ta ett stort ansvar samt värdesätter möjligheten att kunna ta nya steg i karriären.Din profilDu som söker är resultatinriktad och affärsmässig då du drivs av att leverera rätt kvalité till rätt pris. Då du har mycket kontakt både internt och externt är du kommunikativ, utåtriktad och ödmjuk. Du är van vid att arbeta noggrant och strukturerat samt besitter en god analytisk förmåga. För att trivas i tjänsten har du dessutom ett intresse för både bygg och sälj.För att vara aktuell för tjänsten har du:* Erfarenhet från byggprojekt där du haft god inblick i anbudsförfarande och kalkylering, kanske som arbetsledare eller i liknande roll.* God kunskap inom fasadrenoveringar och entreprenadjuridik (ABT06)* Goda kunskaper i Office-paketet, i synnerhet Excel* B-körkortHar du utbildning med inriktning mot bygg, tidigare arbetat som kalkylator eller praktiskt utfört fasadrenovering ses det som meriterande.Övrig informationPlaceringsort: Stockholm, Västerås eller VäxjöArbetstid: Vardagar, kontorstider med flexOmfattning: Tillsvidare med tillämpad provanställningLön: Individuell lönesättningStart: Enligt överenskommelseTycker du att beskrivningen passar in på dig och låter som en rolig utmaning? Ansök då till tjänsten redan idag. Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Balco AB har valt att samarbeta med Maxkompetens i den här rekryteringsprocessen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Madelene Svaleklev på telefon 0733 20 56 36.Vi ser fram emot din ansökan!Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.Om Balco ABBalco Group är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkong- och fasadlösningar av hög kvalitet. Våra kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en effektiv försäljningsprocess, hela värdekedjan - från produktion till leverans. Balco grundades i Växjö 1987 och har över 500 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksamma på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2020 uppgick till 1 220 MSEK. Balco Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2017.Om MaxkompetensMaxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och vi finns på sex orter i Sverige. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 400 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt!Maxkompetens innehar branschens auktorisation för rekrytering och bemanning.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-06-30Ej angivetSista dag att ansöka är 2021-07-14Maxkompetens Konsult AB5838602