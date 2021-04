Farmaceut sökes till nya fräscha Lövåsen - Apotek Hjärtat AB - Apotekarjobb i Katrineholm

Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Katrineholm2021-04-09Om Apotek Hjärtat Apotek Hjärtat vill ge varje kund en bättre hälsa och ett större välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. För att komma dit krävs det att vi är nyfikna nog att se vad våra kunder behöver. Och att vi arbetar tillsammans för att testa nya vägar och genomföra kreativa idéer. Du kommer att trivas hos oss om du vill vara med och välja väg. Både när det gäller Apotek Hjärtats framtid- och din egen. För på Sveriges största privata apotekskedja är inflytande på riktigt. Varmt välkommen till apoteket med hjärta!Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apoteksaktör med nästan 400 apotek runt om i landet. Omsättningen är cirka 13 miljarder kronor och vi är en del av ICA gruppen.Därför ska du jobba hos oss, Apotekschef Josefine berättar: Välkommen till vårt nya fina Apotek på Lövåsen i Katrineholm!Det är alltid roligt att jobba på Lövåsen. Våra kunder är glada och positiva och ger oss just nu mycket uppskattning för vår nya och luftiga butik. Vi är ett bra gäng med gott samarbete, och vi är väldigt duktiga på att ställa upp för varandra! Apoteket flyttade till en nyinredd lokal så sent som första mars, och vi håller som bäst på att jobba in nya och bra arbetssätt för att få in ett optimalt flyt. Dätför finns alla möjlogheter för dig som ny medarbetare att få vara med och påverka.Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.Såhär jobbar en farmaceut på Hjärtat! Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med professionell rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. Som den duktiga kundfokuserade farmaceuten du är, bidrar du till en bättre hälsa för våra kunder och apotekets framgång.Två saker kommer att vägleda dig, vilket Hjärtatapotek du än jobbar på: Hjärtats Arbetssätt, vår arbetsmetod av enhetlighet, samt våra värderingar - Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap.Det här är du! Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller så är du erfaren och vill dela med dig av dina kunskaper till dina nya Hjärtatkollegor.Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i din vardag. Med din goda attityd är du en lagspelare och en ambassadör för hela Hjärtat!Varför bli en del av Hjärtat? På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef. Som farmaceut kan du vidareutvecklas i rollerna som bland annat Läkemedelsansvarig, Farmaciansvarig och säljansvarig.Vi på Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Rekryteringen sker löpande och därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.Välkommen till ett apotek med stort Hjärta!Varaktighet, arbetstidHeltid/Tills vidre Enl ök2021-04-09enl ökSista dag att ansöka är 2021-05-09Apotek Hjärtat AB5682387