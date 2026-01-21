Farmaceut Jönköpings län
2026-01-21
Är du legitimerad farmaceut och vill arbeta i ett område med stark logistik och moderna apoteksmiljöer? Vi söker nu farmaceuter till flera apotek i Jönköpings län under senare delen av våren samt under hela sommaren 2026.
Om uppdragen
Uppdragen finns på apotek runt om i Jönköpings län, från större städer till mindre orter. Här möts du av stabila kundflöden och team med fokus på tillgänglighet, struktur och god service.
Ditt uppdrag
Som konsult blir du en viktig del av apoteksteamet och arbetar med recepthantering, rådgivning och egenvård.
Vi söker dig som
• Är legitimerad apotekare eller receptarie.
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Om Talangbron
På Talangbron brinner vi för att skapa rätt matchning mellan arbetsgivare och farmaceuter. Vi är specialister på rekrytering och bemanning inom farmaci och samarbetar med några av branschens mest välkända aktörer. Hos oss får du en trygg, flexibel och personlig lösning med din utveckling i fokus.
Vi erbjuder
• Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
• Stöd och vägledning genom hela processen.
• Ett nätverk av nya karriärmöjligheter inom farmaci.
• Resa/boende vid behov (vid längre avstånd)
Låter det intressant?
Låter det intressant?

Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
