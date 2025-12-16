Farmaceut
2025-12-16
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om SjukhusapoteketPå Sjukhusapoteket i Eskilstuna är vi vårdens mest attraktiva partner för läkemedelsförsörjning. Vi har en varm och engagerad kultur där vi arbetar nära vården och varandra. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bidra med idéer som gör skillnad - precis som vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder, vill vi göra detsamma med dig.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du som farmaceut kan arbeta med olika delar av verksamheten, från försörjning till tillverkningstjänster åt Region Sörmland. Viss tjänstgöring kan även ske på våra enheter i Nyköping och Katrineholm.
Din rollSom farmaceut på Sjukhusapoteket i Eskilstuna blir du en nyckelspelare i vårt team och en viktig partner till vården. Du möter varje kund och patient med omtanke och engagemang och bidrar till trygg läkemedelsförsörjning. Rollen ger dig en unik möjlighet att påverka - både människors hälsa och apotekets utveckling. Hos oss arbetar du nära vården och får bidra med idéer och initiativ som gör skillnad.
Vad du kommer att göra hos oss
Ansvara för läkemedelsservice på sjukhuset - i samråd med avdelningen beställa läkemedel till läkemedelsförråd.
Ge farmaceutiskt stöd - förbereda och iordningställa läkemedel till inneliggande patienter.
Utföra orderberedning och farmaceutisk slutkontroll av leveranser till vården.
Arbeta proaktivt för att säkerställa hög patientsäkerhet och kvalitet.
Dela med dig av din kunskap och erfarenhet för att stärka teamets kompetens.
Är du apotekare eller receptarie med beredningskompetens? Då finns även möjlighet att arbeta med tillverkning av cytostatika och steril extempore hos oss.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel.
Du är:
Lösningsorienterad - ser och agerar på utmaningar som uppstår.
Uppdaterad - håller dig informerad om förändringar inom farmaci och läkemedelsfrågor.
Noggrann och kvalitetsmedveten - med god samarbetsförmåga som bidrar till ett välfungerande team.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
