Farmaceut - receptarie/apotekare
Region Östergötland / Apotekarjobb / Linköping Visa alla apotekarjobb i Linköping
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du som farmaceut bidra till samhället på riktigt? Ta chansen och sök ett strukturerat men varierat farmaceutjobb, med kvalitet, tempo och mening i fokus!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du arbeta nära vården och bidra till behandlingen av svårt sjuka patienter.
I rollen finns även möjlighet att fördjupa dig i farmaceutiska frågor, exempelvis kring läkemedels hållbarhet och stabilitet- ett arbete som både stärker patientsäkerheten och kan bidra till ett mer hållbart resursutnyttjande.
Vi är en offentlig verksamhet, vilket innebär ett stabilt och långsiktigt uppdrag. Hos oss får du rikligt med erfarenhet, professionell utveckling och engagerade kollegor. Arbetet erbjuder dessutom mycket goda arbetstider och en balans mellan arbete och fritid som är svår att slå.
På Läkemedelsberedningen vid Universitetssjukhuset i Linköping arbetar vi nära vården för att tillverka individanpassade läkemedel till varje enskild patient. Med korta ledtider och höga kvalitetskrav levererar vi cytostatika och sterila beredningar som är avgörande för vårdens behandlingar – ett arbete där farmaci möter verklig patientnytta.
Vi söker dig som vill använda din kompetens i en verksamhet där kvalitet, ansvar och samarbete står i centrum. Du kommer till ett glatt och engagerat arbetslag som stöttar varandra och tar sig an nya utmaningar tillsammans. Du följer läkemedlet hela vägen: från förkontroll av beställningen, genom tillverkningen, till slutkontrollen där kvalitet och patientsäkerhet står i fokus. Våra arbetstider varierar mellan klockan 07.00-17.00 vardagar. När du är trygg i alla moment ingår du som extempore farmaceut i beredskap. Det innebär att en farmaceut har beredskap i hemmet för att möta vårdens akuta behov utanför våra öppettider. Tveka inte, sök farmaceutjobbet som är annorlunda!
Arbetsgrupp
Läkemedelscenter har genomgått en lång rad förändringar under flera års tid och ökat flerfaldigt i omfång och uppdrag. Läkemedelscenter omfattar tre enheter: klinisk farmakologi, sjukvårds-farmaci och sjukhusapoteket och har medarbetare på alla tre sjukhusen i Region Östergötland. Centret omfattar även forskning och utbildning på både grund- och fortsättningsnivå, i linje med universitetssjukvårdens uppdrag.
Sjukhusapoteket, dit läkemedelsberedningen hör, är i en expansiv utvecklingsfas och bygger upp en läkemedelslagerhållning i egen regionregi, med planerad start i början av 2028. Vi har en vardag som består av nya möjligheter och utvecklingar, ta chansen att bli en del av den!
Om dig
Du är legitimerad apotekare eller receptarie med extemporebehörighet. För dig som är legitimerad receptarie men saknar extemporebehörighet kommer vi erbjuda en kurs i extemporetillverkning av läkemedel med start 3 december 2026. Kursen är på 7,5 högskolepoäng och via distans mot Umeå, den ger full extemporebehörighet.
Du har antingen jobbat några år eller är nyutexaminerad. Dock är det meriterande om du jobbat inom läkemedelstillverkning tidigare.
Flytande svenska, C1 eller C2 är ett krav.
Då beredskap kommer ingå i tjänsten är körkort och tillgång till egen bil är ett krav om man inte bor näruniversitetssjukhuset.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Som person gillar du att ha många bollar i luften. Du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och strukturerad samt kan prioritera ditt arbete på ett effektivt och noggrant sätt. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt likväl som att arbeta i team. För att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen behöver vi ha en god kommunikation. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor och övrig vård. Förutom god samarbetsförmåga förväntas du vara engagerad, initiativtagande och tillsammans med övriga medarbetare bidra till att utveckla verksamheten. Du har en fallenhet för att se helheten i verksamheten och därmed vara flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Då tillverkning handlar om hantverk tycker du även om att jobba med dina händer. Utmaningar och förändringar ser du som möjligheter till förbättringar och utveckling.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
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581 85 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Läkemedelscenter Kontakt
enhetschef
Namik Hamzic namik.hamzic@regionostergotland.se 010-1037052 Jobbnummer
9994336