Färdtjänst, Taxiförare
Jack M AB / Fordonsförarjobb / Norrköping
2026-03-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm
Vi söker nu taxiförare till färdtjänst i Linköping. Arbetet innebär att köra personer som har rätt till färdtjänst, till exempel äldre eller personer med funktionsnedsättning, till olika destinationer som vårdcentraler, sjukhus, arbete eller hem.
Som förare ansvarar du för att ge passagerarna en trygg, säker och trevlig resa. Du hjälper även kunder vid behov, till exempel vid på- och avstigning. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad, punktlig och har ett trevligt bemötande.
Arbetet passar dig som tycker om att köra bil, träffa människor och ge god service. Du behöver kunna ta ansvar och arbeta självständigt.
Vid intresse och funderingar kan nå oss snabbast på detta mobilnumret: 0739019302
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
jackmourad97@gmail.com
E-post: jackmourad97@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jack M AB
(org.nr 559554-9733) Jobbnummer
