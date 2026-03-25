Familjestödjare
2026-03-25
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!
Vill du arbeta nära människor och bidra till att barn och unga får bättre förutsättningar i livet? Trivs du i en roll där relationer, struktur och praktiskt stöd i vardagen är avgörande för att skapa långsiktig förändring? Individ- och familjeförvaltningens intensiva insatser riktar sig till barn och unga (0-21år) med omfattande behov, samt deras familjer. Nu söker vi två engagerade kollegor som vill arbeta som familjestödjare här.
Som familjestödjare arbetar du praktiskt och nära familjerna i deras vardag. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheterna Högintensivt Ungdomsstöd (HUS) och Intensivt Familjestöd (IFS). Du stöttar föräldrar i att identifiera styrkor, utveckla fungerande strategier och skapa hållbara beteendeförändringar samtidigt som du förstärker det som redan fungerar. Du arbetar intensivt med ett mindre antal familjer i taget, där merparten av arbetstiden sker i familjernas hemmiljö.
Du kommer bland annat att:
* Ge praktiskt och pedagogiskt stöd till familjer i deras hemmiljö
* Stärka föräldrars förmåga att skapa struktur, trygghet och en fungerande vardag
* Delta i och bidra till familjerådslag och arbete enligt Signs of Safety
* Dokumentera insatser och följa upp arbetet i verksamhetens system
Vi erbjuder ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag där du gör konkret skillnad i människors vardag. Du blir en del av ett engagerat team med goda möjligheter att påverka och utveckla arbetssätt inom intensiva familjeinsatser. Genom vår samlokalisering med andra verksamheter stärks samverkan och helhetsperspektivet, vilket skapar bättre förutsättningar för ett sammanhållet och effektivt stöd till familjerna. Hos oss får du ett uppdrag där du gör konkret skillnad varje dag!Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för barn, unga och familjer och som motiveras av att arbeta nära människor i förändring. Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer även i komplexa situationer. Du är stabil och behåller lugnet i pressade lägen. Du har god självkännedom, är lyhörd och tydlig i din kommunikation, och kan sätta gränser när det behövs. Vi ser även att du arbetar strukturerat och målinriktat, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig efter familjernas behov. Du trivs med att arbeta i hemmiljö och ser värdet i att arbeta intensivt och relationsnära.
Vi ser att du har:
* Utbildning som socialpedagog, behandlingspedagog eller annan likvärdig eftergymnasial utbildning
* Minst ett års erfarenhet av socialt förändringsarbete med familjer
* B-körkort och körvana
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Du får gärna ha:
* Utbildning och/eller erfarenhet av metoder såsom MI, KBT, Connect, COPE, PYC, ABC eller Signs of Safety
* Erfarenhet av arbete i Journal Digital (JD) och/eller LifeCare
Observera att intervjuer sker löpande under ansökningstiden, och eftersom arbetet riktar sig till barn och unga krävs ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret från Polisen.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
