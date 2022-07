Familjerättssekreterare

Från 1 september 2020 är förvaltningarna Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg sammanslagna till Sektor Social Välfärd. Sektorn ska verka för goda och jämlika livsvillkor för kommuninvånarna. Vi ansvarar för stöd och service till äldre och funktionsnedsatta. Därutöver erbjuder vi stöd och behandling till barn, familjer och vuxna inom socialtjänsten. Med ett helhetsperspektiv i vårt arbete utgår vi från den enskildes resurser och förmågor och värnar om att den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över den hjälp han eller hon får.2022-08-01Familjerätten arbetar på uppdrag av närliggande kommuner vilket innebär att invånare i Lidköping, Skara, Vara, Essunga, Grästorp och Götene vänder sig till familjerätten i Lidköping.Arbetsgruppen består av sju familjerättssekreterare varav en medarbetare har uppdrag som 1:e familjerättssekreterare. Familjerättsgruppen tillhör en enhet där även familjerådgivningen och familjehemsgruppen ingår.Du får regelbunden handledning. Vi tillämpar flextid och har subventionerad friskvård. Möjlighet till semesterväxling finns.Rollen som familjerättssekreterare innebär att du ansvarar för att genomföra utredningar och upplysningar på begäran av domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Du arbetar också med samarbetssamtal, upprättande av avtal, föräldraskapsutredningar, adoptionsärenden samt planering och uppföljning av beslutat umgänge med umgängesstöd. Du ger stöd genom rådgivning till föräldrar som har frågor. Du träffar även barn för att informera och göra dem delaktiga. Ett varierande arbete med barnets bästa i fokus.Vi söker dig som är utbildad socionom. Erfarenhet av familjerätt och socialt arbete med barn, ungdomar och familjer är meriterande. Du har en god förmåga att utrycka dig i tal och skrift samt har goda kunskaper om aktuell lagstiftning. Du är nyfiken på att lära dig mer samtidigt som du har en förmåga att möta människor i svåra livssituationer. Du hjälper gärna till där det behövs och trivs både med att arbeta i par och mer självständigt. Som person är du intresserad av att skapa goda relationer, är lyhörd för andra och har förmåga att göra svåra bedömningar. Du har förmåga att hålla ett tydligt barnfokus när föräldrar befinner sig i konflikt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.B-körkort är ett krav.Om arbetsgivarenDet vi gör är viktigt för många, på flera sätt alla dygnets timmar, året om.Lidköping är en vacker stad som ligger vid Vänerns södra strand. Vi gör det bästa här och nu, samtidigt har vi siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens hållbara Lidköping. En resa vi gör tillsammans med dem vi är till för och som vi vill ska präglas av engagemang och modet att testa nytt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för medborgaren, företagaren, föreningen och de som besöker Lidköping. Du har dessutom stora möjligheter att utvecklas inom ditt yrke. Inkludering och mångfald är lika självklart för oss som för dig.Nu behöver vi bli fler - varmt välkommen du med till Lidköping vid Vänern.Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2022-08-18Lidköpings kommun6850587