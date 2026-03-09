Familjerådgivare
2026-03-09
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Vår duktiga medarbetare går i pension och vi söker nu hennes efterträdare. Är du intresserad av att arbeta med terapeutiska samtal med par och familjer. Då har du chansen att söka ett utvecklande och betydelsefullt arbete och få möjligheten att driva och utveckla familjerådgivningen i Boden.
Arbetsplats
Familjerådgivningen är belägen i en lägenhet om två rum och kök i centrala Boden. Tjänsten som familjerådgivare är solitär. Verksamheten är en del av Individ- och familjeomsorgens öppenvård Team stöd, med teamcheferna vid öppenvården som närmaste arbetsledare.
Individ- och familjeomsorgen tillämpar nu arbetstidsförkortning med en timme om dagen, under projekttid fram till 2027-12-31.
Som familjerådgivare kommer du främst att arbeta med par men även andra familjekonstellationer. Arbetet innebär att du genom rådgivning och samtalsbehandling med terapeutisk inriktning hjälper paren med deras samlevnads- och relationsproblem. Det kan handla om konflikter, kriser, kommunikationsproblem m.m.
Familjerådgivaren arbetar även med andra familjekonstellationer, till exempel vuxna syskon, vuxna barn och föräldrar som av olika anledningar har behov av att förbättra sin relation.
Familjerådgivningen är även en förebyggande verksamhet när det gäller att arbeta för medborgarnas mående i sina relationer och för barns uppväxtvillkor. Det är centralt att barnens perspektiv och behov hålls levande i arbetet vid familjerådgivningen. Inom arbetet vid familjerådgivningen ingår även en del utåtriktat och förebyggande arbete till exempel i samverkan med BVC.
Som familjerådgivare är du även en viktig del i vårt arbetsmiljöarbete, genom att ansvara för stöd till personalen vid IFO vid eventuella hot-och våld situationer.
I tjänsten erbjuds extern handledning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, psykolog eller har annan liknande högskoleutbildning och en grundläggande psykoterapiutbildning. Du har även erfarenhet från psykosocialt behandlingsarbete med par och familjer.
Det är viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt samt att du har förmåga att skapa förtroende och goda relationer. Det är självklart för dig att arbeta utifrån ett barnperspektiv och du är positiv till samverkan med andra aktörer för barns bästa och i ett förebyggande syfte. Du är van och trivs med att arbeta självständigt. Du har intresse av att på egen hand söka ny kunskap inom området.
Fördjupning inom psykoterapeutisk utbildning steg 2 är meriterande.
ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
