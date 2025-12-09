Familjerådgivare
Bollnäs Kommun / Socialsekreterarjobb / Bollnäs Visa alla socialsekreterarjobb i Bollnäs
2025-12-09
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Kommun i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Har du förmåga att se lösningar och möjligheter? Är du bra på att lyssna? Vill du ta nästa steg i din professionella utveckling som socionom? Du kan vara den vi söker till familjerådgivningen i Bollnäs och Ovanåker!
Vi utökar familjerådgivningen med en halvtidsanställning som familjerådgivare.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-09Beskrivning
Familjerådgivningen i Bollnäs är en verksamhet som drivs i samverkan mellan Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Familjerådgivning är en lagstadgad uppgift för kommuner att erbjuda sina medborgare. Kötiden till första samtal har ökat de senaste åren och för att ge medborgarna möjlighet till stöd snabbare utökas nu bemanningen samtidigt som vi höjer kvaliteten genom att minska ensamarbetet i verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Familjerådgivare arbetar med par och familjer som söker hjälp med samlevnadsproblem och/eller i en akut kris. Familjerådgivningen arbetar också förebyggande och utåtriktat med information.
Att arbeta som familjerådgivare innebär att självständigt erbjuda samtalsbehandling till par, familjer och enskilda med olika samlevnadsproblem. Huvuduppgift är att genom terapisamtal medverka till bearbetning och lindra konflikter främst i par- och familjerelationer. Det innebär att samtala om det som känns svårt, hitta vägar ur låsta positioner och skapa möjlighet till förändring.
Målgruppen är par, vuxna syskon eller föräldrar och vuxna barn.Kvalifikationer
Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer och behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Vi ser även att du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper, lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.Kvalifikationer
Socionomexamen 210 hp eller annan motsvarande högskoleutbildning med beteendeinriktning.
Grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande steg 1 (inklusive egenterapi och handledning).
Flerårig erfarenhet, minst 5 år, av självständigt familjeterapeutiskt/psykosocialt behandlingsarbete
Förmåga att arbeta med eget ansvar i behandlingsarbetet
Polistregisterutdrag som lämnas till arbetsgivaren före anställning
Meriterande
Utbildning inom sexologi, relationsvåld och kris/trauma.
Leg psykoterapeut, (psykoterapeutexamen)
Utbildning i Emotionell fokuserad terapi - EFT
Gärna erfarenhet av arbete som familjerådgivare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder dig
• ett meningsfullt uppdrag med stimulerande arbetsuppgifter
• extern handledning med övriga familjerådgivare i Hälsingland och i förekommande fall särskild handledning för att nå auktorisation som familjerådgivare
• individuell lönesättning
• möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra ledig dagar
• friskvårdsbidragÖvrig information
Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden så skynda med din ansökan!
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/278". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, Beroendecentrum Kontakt
Chatarina Plomér 0278-25116 Jobbnummer
9636358