Familjeläkarna Centrum Ögon söker optiker
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Optikerjobb / Uppsala Visa alla optikerjobb i Uppsala
Familjeläkarna Centrum Ögon söker optiker!
Familjeläkarna Centrum - Ögon startade sin verksamhet i centrala Uppsala i augusti 2024. Verksamheten är nyetablerad, modern och under fortsatt utveckling. För att möta den ökande efterfrågan på specialiserad ögonsjukvård och stärka vårt team söker vi nu en legitimerad optiker.
Hos oss möter du patienter med både planerade och akuta ögonbesvär. Vi utreder och följer upp bland annat grön starr, gula fläcken-förändringar, diabetesrelaterade ögonsjukdomar samt andra medicinska tillstånd inom ögonsjukvården. Arbetet sker i nära samarbete med ögonläkare och präglas av hög medicinsk kvalitet, noggrannhet och ett personcentrerat förhållningssätt.
Vi arbetar på uppdrag av Region Uppsala enligt Vårdval Ögon, vilket innebär att vår verksamhet är offentligt finansierad och tillgänglig för patienterna på samma villkor som inom offentlig vård. Det ger stabila förutsättningar och ett tydligt medicinskt uppdrag.
Om rollen
Som optiker hos oss har du en viktig roll i det medicinska teamet. Du arbetar självständigt inom ditt kompetensområde och samtidigt nära ögonläkare i utredning, bedömning och uppföljning av patienter.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Optikerundersökningar inom ögonsjukvård
Refraktion och synbedömningar
Medverkan i medicinska utredningar och uppföljningar
Patientinformation och rådgivning
Delaktighet i kvalitets- och utvecklingsarbete
Team och arbetsmiljö
Vårt team består av erfarna ögonläkare och engagerade medarbetare som värdesätter samarbete, yrkesskicklighet och ett professionellt bemötande. Här får du möjlighet att arbeta nära patienterna och bidra till utvecklingen av verksamheten, inklusive införande av ny teknik och arbetssätt.
På våningsplanet ovanför finns Familjeläkarna Centrum - Vårdcentral, vilket skapar närhet till kollegor inom primärvården. Vi delar personalutrymmen och blir därmed en del av ett större sammanhang med god kollegial gemenskap.
Vi erbjuder
En modern och nyetablerad mottagning i centrala Uppsala
Ett stimulerande och varierat arbete inom specialiserad ögonsjukvård
God arbetsmiljö med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och utveckling
Möjlighet till heltid eller deltid
Trygga anställningsvillkor inom Familjeläkarna
Vi söker dig som
Är legitimerad optiker
Har ett professionellt, tryggt och empatiskt bemötande
Trivs med att arbeta i team nära läkare
Är kvalitetsmedveten och ansvarstagande
Erfarenhet från ögonmottagning är meriterande men inget kravPubliceringsdatum2026-02-06Så ansöker du
