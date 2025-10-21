Familjehemssekreterare
2025-10-21
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Vi utökar vår verksamhet och söker nu ytterligare en familjehemssekreterare med inriktning på handledning!
Som Familjehemssekreterare arbetar du på Placeringsenheten, som är en av sju enheter inom IFO. På Placeringsenheten arbetar idag totalt 13 personer enhetschef, administrativ assistent, barnsekreterare, familjehemssekreterare, jourhemssekreterare och skolsamordnare (anställd av Utbildningsförvaltningen). Enhetens uppdrag att följa upp, kvalitetssäkra och arbeta för att våra placerade barn växer upp under trygga och kärleksfulla förhållande. För att lyckas med vårt arbete krävs därför att jourhem och familjehem håller hög kvalité.
Hos oss arbetar både kvinnor och män med lång erfarenhet av familjehemsvård. Vi arbetar mycket nära varandra och med ett tydligt barnperspektiv. Vi är en driven grupp som arbetar hårt för att utveckla vårt arbete, allt ifrån att ta fram material till de vi möter, rutiner/processer, digitalisering, samt mötesplatser för både barn och unga som är placerade men också för våra jourhem/familjehem.
Som medarbetare hos oss får du introduktion med mentor, extern handledning, deltagande i yrkesresan, friskvårdsbidrag och flera härliga kollegor med lång erfarenhet av socialt arbete.
Vi är också väldigt stolta över att arbeta med Backa barnet, för mer information besök hemsidan, www.backabarnet.sePubliceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare, handledning kommer du vara en av två familjehemssekreterare som har fokus på vägledning och handledning till våra familjehem. Detta innebär att du kommer att ansvara för ungefär hälften av våra pågående familjehem. Handledning sker minst en gång i månaden eller tätare vid behov.
Du kommer i ärendena arbeta tätt tillsammans med det placerade barnets barnsekreterare. Tillsammans följer ni upp barnets situation i familjehemmet (2 ggr/år) eller har samtal med familjen vid behov. I tjänsten ingår också att följa upp avtal med familjehem och andra ekonomiska frågor som rör det placerade barnet.
Tillsammans med kollegorna på enheten är du också med och arrangerar våra två trivseldagar (sommar och jul) för placerade barn och deras familjehem.Kvalifikationer
Du har en socionomexamen. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat inom socialtjänsten och främst inom familjehemsvården. Då stora delar av tjänsten innebär att hålla samtal ses tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänstens öppenvård som meriterande. Utbildningar som handledarutbildning, Ett hem att växa i, martemeo terapeut, "steg 1 utbildning" ses också som meriterande.
Det är viktigt att du är trygg i dig själv och har förmåga att stötta andra i svåra situationer. Då du kommer ha långvariga kontakter är det viktigt att du har god förmåga att skapa relationer och möta olika människor med respekt och värme. Andra viktiga egenskaper är samarbetsförmåga, stresstålighet, förmåga att arbeta i team men också enskilt, flexibilitet, förmåga att lyssna, kritiskt tänkande och se saker ur flera perspektiv samt ha förmåga att uttrycka dig nyanserat i tal och skrift. Du måste vara väl förtrogen med lagstiftning och regelverk inom socialtjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetet kräver att du har B-körkort
Urvalsprocessen kommer att ske löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
Ersättning
Månadslön
